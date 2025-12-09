Hizmet platformu Armut.com’a yönelik dün akşam saatlerinde getirilen erişim engeli kararı kaldırıldı. Gelişme, uygulamanın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, engellemenin ambulans servisine yönelik bir şikâyetle bağlantılı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

AMBULANS ŞİKAYETİ İMİŞ

“Armut.com’a yönelik erişim engeli kararına ulaştık ve kararın gerekçesinin, platformumuzda yer alan ambulans servisine ilişkin bir şikayet olduğunu öğrendik.”

Armut.com'a erişim engeli

Platformda 8 binden fazla servis bulunduğu hatırlatılan açıklamada, yalnızca bir içerikle sınırlı kalınmayıp tüm siteye erişimin engellenmesinin ciddi sonuçlar doğurduğu belirtildi:

“Bu servislerden biriyle ilgili şikayet nedeniyle yalnızca ilgili içerikle sınırlı kalmak yerine tüm siteye erişimin engellenmesi, Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyona yakın hizmet verenin gelirini etkilemiş ve milyonlarca kullanıcının hizmete erişimini kesintiye uğratmıştır.”

Armut.com’un avukatlarının itirazının ardından, 9 Aralık 2025 tarihli mahkeme kararıyla erişim engelinin kaldırıldığı aktarıldı. Açıklamada, “Bu kararın BTK tarafından uygulanmasının birkaç saati alabileceği bilgisine ulaşmış bulunuyoruz” denildi.

Platform ayrıca kendisini şu sözlerle tanımladı: