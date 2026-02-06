Ankara kulislerine bomba gibi düştü! Fahrettin Altun için sürpriz görev iddiası

Ankara kulislerine bomba gibi düştü! Fahrettin Altun için sürpriz görev iddiası
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın görevden aldığı Fahrettin Altun’un, yurt dışı merkezli yeni bir göreve atanacağı iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Temmuz ayında İletişim Başkanlığı görevinden alınarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na atanan Fahrettin Altun’un, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi olacağı iddia edildi.

Haftalık Turkey in Depth bülteninin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Altun’un Vatikan Büyükelçiliği’ne atanması bekleniyor. Bir Dışişleri yetkilisi, Vatikan’dan bu atama için onay istendiği yönündeki bilgiyi yalanlamadı.

SARAY'IN İLK İLETİŞİM BAŞKANIYDI

İletişim Başkanlığı, 2018 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün yerine kuruldu. Fahrettin Altun, bu yeni kurumun ilk başkanı olmuştu.

Altun, bu göreve geçmeden önce SETA Vakfı Genel Koordinatörlüğü’nü yürütüyordu. Görev değişiminde SETA’daki koltuğunu Burhanettin Duran’a, İletişim Başkanlığı görevini ise yine Duran’a bırakmıştı.

Fahrettin Altun'dan Büyük Taarruz! Atatürk'lü fotoğraf o paylaşıma yanıt mı?Fahrettin Altun'dan Büyük Taarruz! Atatürk'lü fotoğraf o paylaşıma yanıt mı?

Burhanettin Duran, bir dönem kamuoyunda tartışmalara yol açan ve gazetecilerin fişlendiği eleştirilerine neden olan SETA raporunun da sorumlusuydu. Duran hâlihazırda Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

