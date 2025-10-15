Ankara Büyükşehir Melih Gökçek'i "Halkı paniğe sevk etmekten" mahkemeye veriyor!

Ankara Büyükşehir Melih Gökçek'i "Halkı paniğe sevk etmekten" mahkemeye veriyor!
Yayınlanma:
ABB, Kesikköprü hattındaki arızanın giderildiğini ve Ankara'da su sorunu olmadığını açıkladı. Melih Gökçek’in eski görüntülerle yaptığı “felaket” paylaşımlarının halkı yanılttığını belirten ABB, Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 31 Ağustos’ta Kesikköprü hattında yaşanan vantuz patlamasının ardından ASKİ ekiplerinin hızla müdahale ettiğini ve arızanın giderildiğini duyurdu. Belediye açıklamasında, “8 Ekim itibarıyla Ankara’nın hiçbir noktasında su sıkıntısı yaşanmamaktadır” denildi.

DEZENFORMASYON UYARISI

Açıklamada AKP'li Melih Gökçek’in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar eleştirildi:

“Ankara felaketi yaşıyor!”, “Su boruları tekrar patladı!” gibi ifadelerle eski görüntüler yeniymiş gibi paylaşılmış; Ankara halkını paniğe sevk eden ve gerçeği yansıtmayan dezenformasyon yapılmıştır.”

g3th27awiaelrec.jpg

SUÇ DUYURUSU

g3th2-txkaaygot.jpg

Büyükşehir Belediyesi, Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirerek şu ifadeleri kullandı:

g3th27bxgaaoa0n.jpg

“Kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltan bu paylaşımlar, hem halkın huzurunu hem de kentte büyük bir özveriyle çalışan ASKİ ekiplerimizin emeğini hedef almaktadır. Melih Gökçek hakkında, suç duyurusunda bulunulacağını kamuoyuna duyururuz.”

g3th27lwiaa0pht.jpg

ABB'nin açıklamasında olayın yaşandığı bölgeye ait güncel fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

