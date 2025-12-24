Anahtar Parti'nin üye sayısı belli oldu! Yavuz Ağıralioğlu açıkladı

Anahtar Parti'nin üye sayısı belli oldu. Partinin yaptığı açıklamada kuruluşunun üzerinden bir yıl geçtiğini ve bu süreçte 100 bin 211 onaylı üye sayısına ulaşıldığı belirtildi.

Anahtar Parti’den yapılan açıklamada, “Toplumun farklı kesimlerinden gelen yoğun ilgiyle büyümesini sürdüren Anahtar Parti, ulaştığı üye sayısıyla hem teşkilat yapısının sağlamlığını hem de toplumsal karşılığını tescillemiş oldu. Anahtar Parti’nin üye sayısındaki bu yükseliş, parti politikalarına duyulan ilginin, sahadaki çalışmaların ve teşkilatların aktif performansının bir yansıması olarak değerlendirilirken, parti yönetimi, önümüzdeki dönemde bu ivmenin artarak devam edecektir” denildi.

"100 BİN BARAJINI AŞTI"