Anahtar Parti'nin üye sayısı belli oldu! Yavuz Ağıralioğlu açıkladı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin 100 bin barajını aştığını duyurdu; “Partimiz artan oy oranını üye sayısına da yansıtarak 100 bin barajını aşarak örgütlenme gücünü ortaya koydu. Bu güvene layık olacağız” dedi.

Anahtar Parti'nin üye sayısı belli oldu. Partinin yaptığı açıklamada kuruluşunun üzerinden bir yıl geçtiğini ve bu süreçte 100 bin 211 onaylı üye sayısına ulaşıldığı belirtildi.

Anahtar Parti’den yapılan açıklamada, “Toplumun farklı kesimlerinden gelen yoğun ilgiyle büyümesini sürdüren Anahtar Parti, ulaştığı üye sayısıyla hem teşkilat yapısının sağlamlığını hem de toplumsal karşılığını tescillemiş oldu. Anahtar Parti’nin üye sayısındaki bu yükseliş, parti politikalarına duyulan ilginin, sahadaki çalışmaların ve teşkilatların aktif performansının bir yansıması olarak değerlendirilirken, parti yönetimi, önümüzdeki dönemde bu ivmenin artarak devam edecektir” denildi.

"100 BİN BARAJINI AŞTI"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, konuya ilişkin, “Partiye katılım gösteren üyelere ve sahada emek veren teşkilatlara teşekkür ediyoruz. Partimiz artan oy oranını üye sayısına da yansıtarak 100 bin barajını aşarak örgütlenme gücünü ortaya koydu. Bu yürüyüş, sayılara değil inanca dayanıyor. Anahtar Parti, milletin umudunu taşıyan bir iradenin adıdır. Bu güvene layık olacak, Türkiye’nin yarınlarını cesaretle ve adaletle kuracağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

