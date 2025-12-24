Ali Mahir Başarır sadece asgari ücreti konuştu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında sadece asgari ücret için konuştu.

Başarır başka hiçbir konuya değinmedi. Başarır, 2026 yılı için emekçiye reva görülen 28 bin 75 liralık asgari ücreti değerlendirdi. Başarır, sözlerine şu ifadelerle başladı:

"Dün asgari ücret açıklandı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bugünkü basın toplantımızı asgari ücretle açıp, asgari ücretle bitireceğiz"

Kararı "utanç verici" olarak niteleyen Başarır, iktidarın gerçek enflasyon oranlarını gizlediğini öne sürdü. TÜİK’in, milyonlarca işçinin sofrasına ve cebine "el uzattığını" söyleyen Başarır, kurumun taraflı veri ürettiğini iddia etti.

Asgari ücretin düşük tutulduğunu savunan Başarır, "TÜİK’e birileri bu rakamları sipariş olarak verdi, talimat olarak verdi. Ve tamı tamına 5 bin 971 lira arttı. Artış yüzde 27. İşte rezalet budur" dedi.

Başarır, Anayasa’nın 55. maddesini hatırlatarak "Devlet çalışanlarının yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Aldı mı? Almadı" diye konuştu.

Meclis’teki bütçe görüşmelerine de değinen Başarır, iktidar milletvekillerini halktan kopuk olmakla eleştirdi:

"143 tane AKP milletvekilinden bir tanesi 'asgari ücret' demedi, 'emekli maaşı' demedi, 'memur maaşı' demedi, 'emek' demedi, 'ekmek' demedi, 'aç' demedi"

Başarır, "Biri elinde bir silindir, simide benzeyen bir cisim ile geldi eski bir bakan, ‘uzaya gidiyoruz’ dedi. Ama elinde bir simitle gelen, ekmekle gelen olmadı. 'Ay'a gidiyoruz' dedi" ifadelerini kullanarak iktidarın halkın sorunlarından uzaklaştığını belirtti.

"KENDİLERİNİ AY'DA GÖRENLER AFFEDECEK MİSİNİZ?"

CHP’li Başarır, konuşmasının sonunda topluma seslenerek şöyle dedi:

"Ben bize oy veren, vermeyen 86 milyona sesleniyorum: Bu düzeni biz mi yarattık? Size 28 bin 75 lirayı reva görenleri, sizden bir kez bahsetmeyenleri, kendilerini uzayda görenleri, kendilerini Ay'da görenleri affedecek misiniz?"

Başarır, büyük şehirlerdeki kira fiyatlarına dikkat çekerek, "Ankara, İstanbul, İzmir'de ortalama kira 30 bin lira. Eğer bir aylık barınma ücretlerini işçiler karşılayamıyorsa bu iş bitmiştir" dedi.

Geçmiş yıllardaki enflasyon ve büyüme oranlarına göre asgarî ücretin daha yüksek belirlenmesi gerektiğini savunan Başarır, açıklanan rakamın bilimsel verilere dayanmadığını söyledi.

Başarır, "Her büyüme ve kalkınma vatandaşlara refah artışı olarak dönmeye devam edecektir" diyen Çalışma Bakanı Işıkhan'ı eleştirerek, "Asgari ücretlilerin sorunlarından bahsetmedi" dedi.

AKP iktidarını "zalim" olarak tanımlayan Başarır, halkı mitinglere katılmaya ve seçim talep etmeye "Bu ülkede artık kazanan emek, işçi ve ezilen milyonlarca emekli olacak" sözleri ile çağırdı.