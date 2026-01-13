AKP’ye geçti, 1,5 yıllık randevu 24 saatte geldi

AKP’ye geçti, 1,5 yıllık randevu 24 saatte geldi
Yayınlanma:
1,5 yıldır Sağlık Bakanı’ndan randevu alamayan İrfan Karatutlu, AKP’ye katılmasının ardından 24 saat içinde bakanlıkta ağırlandı; daha önce sert sözlerle eleştirdiği Bakan Memişoğlu’nu bu kez “çözüm odaklı” diyerek övdü.

CHP listelerinden ve DEVA Partisi kontenjanından Kahramanmaraş Milletvekili seçilen İrfan Karatutlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan yaklaşık 1,5 yıl boyunca randevu talep ettiğini ancak karşılık alamadığını belirtmişti. İki ay önce yapılan yenilenen başvurunun da sonuçsuz kalması üzerine Karatutlu, Meclis'te karşılaştığı bakana tepki göstermiş ve tokalaşmayı reddetmişti.

Karatutlu, TBMM Sağlık Komisyonu’nda da eleştirilerini sürdürerek Memişoğlu’nu “makam kibri” diyerek eleştirmiş bu durumu çeşitli mesleki kibir türleriyle ilişkilendirmişti.

CHP listelerinden Meclis'e giren 3 vekil AKP'ye katıldı! Veli Ağbaba'dan ilk açıklama: 'Zararı yok alanlar düşünsün'CHP listelerinden Meclis'e giren 3 vekil AKP'ye katıldı!

Sözcü'de yer alan habere göre; geçtiğimiz hafta partisinden istifa ederek AKP’ye katılan Karatutlu’nun bu adımının ardından, daha önce yanıt alamadığı randevu talebi 24 saat içinde karşılık buldu. Sağlık Bakanı Memişoğlu, AKP’ye yeni geçen milletvekilini makamında kabul etti.

karatutlu.jpg

Bakan ile yaptığı görüşmenin ardından Karatutlu, bu kez Bakan Memişoğlu hakkında övgü dolu sözler kullandı.

"KALBEN DE VİCDANEN DE BU YÜRÜYÜŞÜN İÇİNDEYDİM"

Karatutlu görüşme sonrası "AK Parti rozetini taktım, kalben de vicdanen de bu yürüyüşün içindeydim, şimdi bedenen de buradayım. Sağlık Bakanımızı ziyaret ettim, sağlık alanındaki ihtiyaç ve deprem sonrası devam eden sorunlar ile çözüm başlıklarını görüştük. Sayın Bakanımızın konuya hakimiyeti ve çözüm odaklı tutumu son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

