CHP listelerinden Meclis'e giren 3 vekil AKP'ye katıldı! Veli Ağbaba'dan ilk açıklama: 'Zararı yok alanlar düşünsün'

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde Millet İttifakı kapsamında CHP listelerinden Meclis’e giren üç milletvekili, bugün AKP’ye katıldı. AKP Grup Toplantısı sonrasında düzenlenen törende Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu isimlerin parti rozetlerini bizzat taktı.

AKP saflarına geçen milletvekilleri; CHP’den ihracı istendikten sonra partisinden ayrılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Gelecek Partisi’nden istifa ederek bir süredir bağımsız olan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ile DEVA Partisi’nden ayrılan Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu oldu. Böylece üç isim, resmen AKP milletvekili olarak siyasi yolculuklarına devam edeceklerini ilan etti.

Erdoğan AKP'ye geçen vekillere rozetlerini taktı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Halk TV'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağbaba, "2023'te CHP listelerinden Milletvekilliği yapmış birisi, 2023'te CHP'nin en ateşli savunucusu AKP'ye sert eleştiriler yapan birinin bugün AKP'yi bu kadar övmesi kamuoyunun taktirine bırakmak gerekiyor. Maalesef siyasette bu tür şeyler yaşanıyor. En başından beri değişimde hazmedememe durumu var. Kendisiyle ilgili çeşitli basın organlarında çıkan iddiaları sanki biz vermişiz gibi davranıyor. Ancak bugün CHP listelerinden seçilip de AKP sıralarına geçenleri de anlamakta zorlanıyoruz. Daha geçen hafta AKP'nin hazırlamış olduğu bütçe oylamasında ret oyu verdi. AKP'ye geçen arkadaşlar. Bize bir zararı olacağını düşünmüyorum. Bunu alanlar düşünsün. AKP'liler bile bunu doğru bulmuyor" dedi.

"ALTILI MASANIN DA KURULMA İTİBARIYLA DOĞRU BİR İŞ..."

6'lı masa ittifakı üzerinden gelen eleştiriler hakkında da konuşan Ağbaba, "Millet İttifakı'nın yanlış olduğunu düşünmüyorum. Altılı masanın da kurulma itibarıyla doğru bir iş olduğun düşünüyorum. Türkiye'de demokrasi isteyenler siyasi partiler bir araya geldi. Ancak daha seçici olunabilirmiş. İnsanlar kendi siyasi geleceklerini, tekrar milletvekili olabilmek için demokrasiyi değil, dün savunduklarını değil kişisel menfaatlerini düşünerek ayrı bir yola girebiliyor. O dönemki mantık doğruydu ama daha seçici olunabilirmiş" diye konuştu.

'NORMALLEŞME' TARTIŞMALARINA NOKTAYI KOYDU

"Normalleşme" tartışmaları hakkında da konuşan Ağbaba, "AKP ile normalleşmeyi hedeflemiyoruz. Yapılan hukuksuzluklar ortada, belediye başkanlarımız cezaevinde olması ortada. Siyasetçileri bırakın onların yakınlarına büyük zulüm yapılıyor" ifadelerini kullandı.