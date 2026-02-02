AKP'nin İzmir'deki 'olta' videosunu ifşa etti! Algı operasyonu kameraya yakalandı

İzmir’de etkili olan sağanak yağmurun ardından AKP Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Kordon’da bir vatandaşın yola olta attığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Başdaş, belediyeyi eleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, paylaşımın ardından aynı anlarda çekilmiş başka bir görüntü paylaştı. Tugay’ın yayımladığı videoda, AKP ilçe başkanının kayıt yaptığı sırada İZSU ekiplerinin sahada çalıştığı görülüyor.

Buca Metrosu’nda açılış için tarih verildi

Tugay, paylaşımına şu ifadeleri ekledi:

"İzmir’e günlerdir sağanak yağmur yağıyor. Ekiplerimiz oluşan sorunları çözmek için canla başla çalışıyor. Bu sırada bakın, AKP Konak İlçe Başkanı İzmir’i nasıl karalamaya çalışıyor. Bir kişinin eline olta veriyor ve algı yapmak için onu kayda alıyor. Bu sırada arka planda İZSU ekipleri çalışıyor.

Yazık.. Bu şehrin insanları adına, sahada canla başla görev yapan binlerce emekçi adına sizi Allah’a havale ediyorum."