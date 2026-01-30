Buca Metrosu’nda açılış için tarih verildi

Buca Metrosu’nda açılış için tarih verildi
Yayınlanma:
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin tarihindeki en büyük yatırımı olan Buca Metrosu projesinde kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Şirinyer İstasyonu’nda düzenlenen programda konuşan Tugay, Üçyol ile Çamlıkule arasındaki 13,5 kilometrelik hattın tünel kazılarının başarıyla tamamlandığını açıkladı. Tugay, ilk etabın 2027 yılında hizmete girmesinin hedeflendiğini söyledi.

Göreve geldiklerinde tünel kazı seviyesinin %2, projenin genel ilerlemesinin ise %6 civarında olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, yoğun çalışmalar sonucunda genel ilerleme oranının %47 seviyesine ulaştığını belirtti. 765 milyon Euro bütçeli dev proje, teknolojik altyapısıyla Türkiye’nin en modern ulaşım sistemlerinden biri olacak.

HATTIN UZUNLUĞU 17,5 KİLOMETREYE ÇIKARILDI

Başkan Tugay, projenin kapsamının genişletildiğini belirterek; başlangıçta 13,5 kilometre olan hattın, Buca’dan Fuar İzmir’e uzatılan 4 kilometrelik ek bölümle toplam 17,5 kilometreye çıkarıldığını açıkladı. Kazı takvimine göre Çamlıkule’den Fuar alanına doğru çalışmalar sürerken, 2026 yılı sonunda Fuar İzmir-Buca hattının da tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca metro hattı için 108 adet tam otomatik ve ileri teknolojiye sahip tren alımı yapılacağı, bu trenlerin ihalesine ise bu yılın haziran ayında çıkılacağı belirtildi.

Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçtiKonut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti

AÇILIŞ HEDEFİ: 2027

Buca Metrosu’nun İzmir’i çağdaş ulaşım sistemleriyle buluşturacağını vurgulayan Tugay, projenin hizmete gireceği tarihle ilgili olarak, "Her şey programlandığı gibi gidiyor. Bir aksilik olmazsa ilk etabın 2027 yılı içinde hizmet vermeye başlamasını hedefliyoruz" dedi. Hat tamamlandığında günde yaklaşık 400 bin yolcu taşıyarak kent trafiğine nefes aldıracak.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

