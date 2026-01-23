AKP'li vekilin kızı özel kalem müdürü oldu

AKP'li vekilin kızı özel kalem müdürü oldu
Yayınlanma:
AKP Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy’un kızı N.G’nin, Bafra Belediyesi’ne özel kalem müdürü olarak atandığı iddia edildi. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, atamayı TBMM gündemine taşıdı.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, AKP Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy’un kızı N.G’nin, Samsun Bafra Belediyesi’nde özel kalem müdürü olarak atandığı iddiasını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

AKP'linin kızına 'torpilli' Almanya ataması: CHP'li Özçağdaş'tan skandala tepkiAKP'linin kızına 'torpilli' Almanya ataması: CHP'li Özçağdaş'tan skandala tepki

chp-samsun-milletvekili-murat-can.jpg
CHP Samsun Milletvekili Murat Çan

ÇAN, ATAMAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Atamayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Çan, Sakarya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden yeni mezun olan N.G’nin Bafra ilçesiyle herhangi bir bağı bulunmadığına dikkat çekti.

Çan, N.G’nin istisnai kadrolardan biri olan özel kalem müdürlüğü görevine getirilmesine tepki gösterdi.

O akademisyen 'Torpil yaptırmışsın' denilince paylaşımını sildi!O akademisyen 'Torpil yaptırmışsın' denilince paylaşımını sildi!

Murat Çan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması üzerine şu soruları yöneltti:

- Bafra Belediyesi’nde halen görev yapan özel kalem müdürü kimdir, göreve başlama tarihi nedir?

- Söz konusu atama hangi mevzuat hükümleri gerekçe gösterilerek yapılmıştır?

- Atanan kişinin belediye ile sözleşme ya da memuriyet statüsü nedir?

- Son 10 yıl içinde Bafra Belediyesi’nde istisnai kadro kapsamında kaç özel kalem müdürü atanmıştır?

- Bu atamaların kaçı belediye başkanları, milletvekilleri veya siyasi parti yöneticilerinin birinci derece yakınlarıdır?”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Siyaset
Son Dakika | Saraçhane'de Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 75 gün tutuklu kalan gençler beraat etti
Son Dakika | Saraçhane'de Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 75 gün tutuklu kalan gençler beraat etti
Aziz İhsan Aktaş'a 70 milyar liralık af mı? Meclis'te "özel yasa" tartışması
Aziz İhsan Aktaş'a 70 milyar liralık af mı? Meclis'te "özel yasa" tartışması