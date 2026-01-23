AKP'li vekilin kızı özel kalem müdürü oldu

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, AKP Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy’un kızı N.G’nin, Samsun Bafra Belediyesi’nde özel kalem müdürü olarak atandığı iddiasını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

AKP'linin kızına 'torpilli' Almanya ataması: CHP'li Özçağdaş'tan skandala tepki

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan

ÇAN, ATAMAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Atamayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Çan, Sakarya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden yeni mezun olan N.G’nin Bafra ilçesiyle herhangi bir bağı bulunmadığına dikkat çekti.

Çan, N.G’nin istisnai kadrolardan biri olan özel kalem müdürlüğü görevine getirilmesine tepki gösterdi.

O akademisyen 'Torpil yaptırmışsın' denilince paylaşımını sildi!

Murat Çan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması üzerine şu soruları yöneltti: