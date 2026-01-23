AKP'li vekilin kızı özel kalem müdürü oldu
CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, AKP Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy’un kızı N.G’nin, Samsun Bafra Belediyesi’nde özel kalem müdürü olarak atandığı iddiasını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.
ÇAN, ATAMAYA TEPKİ GÖSTERDİ
Atamayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Çan, Sakarya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden yeni mezun olan N.G’nin Bafra ilçesiyle herhangi bir bağı bulunmadığına dikkat çekti.
Çan, N.G’nin istisnai kadrolardan biri olan özel kalem müdürlüğü görevine getirilmesine tepki gösterdi.
Murat Çan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması üzerine şu soruları yöneltti:
- Bafra Belediyesi’nde halen görev yapan özel kalem müdürü kimdir, göreve başlama tarihi nedir?
- Söz konusu atama hangi mevzuat hükümleri gerekçe gösterilerek yapılmıştır?
- Atanan kişinin belediye ile sözleşme ya da memuriyet statüsü nedir?
- Son 10 yıl içinde Bafra Belediyesi’nde istisnai kadro kapsamında kaç özel kalem müdürü atanmıştır?
- Bu atamaların kaçı belediye başkanları, milletvekilleri veya siyasi parti yöneticilerinin birinci derece yakınlarıdır?”