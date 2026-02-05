AKP'li üst düzey yönetici erken seçim tarihi verdi! Bahçeli kapıyı kapatmıştı

AKP'li üst düzey yönetici erken seçim tarihi verdi! Bahçeli kapıyı kapatmıştı
Yayınlanma:
Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Bahçeli, "erken seçim olmayacak" çıkışı yapsa da AKP'den erken seçim için tarih geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı AKP'de Genel Başkan Vekili sıfatıyla temsil eden Mustafa Elitaş, "2027 Kasım ayı genel seçim için, 2028 Kasım ayı da yerel seçim için, bu tabii 2029 Kasım da olabilir. Ben bunu 25 seçim yaşamış birisi olarak söylüyorum" dedi.

AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Basın Federasyonu’nun ‘Anadolu Sohbetleri’ programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçim takvimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Elitaş, geçmiş seçim tecrübelerine atıf yaparak iklim koşullarını öne çıkardı.

Anayasa’da seçimlerin nasıl yapılacağının açıkça belirtildiğine dikkat çeken Elitaş, Muhsin Yazıcıoğlu’nun yerel seçim sürecinde kötü hava şartları nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Erken seçim konusunda da değerlendirmede bulunan Elitaş, bu durumu “seçimlerin öne alınması” şeklinde tarif etti.

Bu değerlendirmeyi “25 seçim yaşamış birisi” olarak yaptığını vurgulayan Elitaş, şöyle konuştu:

"Hem yerel seçimlerin hem genel seçimlerin en iyi iklimi ekim, kasım ayları. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili en uygun zamanın mevsimsel olarak söylüyorum kasım ayı içinde olabilir. Bu da 2027 Kasım ayı genel seçim için, 2028 Kasım ayı da yerel seçim için, bu tabii 2029 Kasım da olabilir. Ben bunu 25 seçim yaşamış birisi olarak söylüyorum"

Son Dakika | Özgür Özel'den Bahçeli'ye erken seçim yanıtı!Son Dakika | Özgür Özel'den Bahçeli'ye erken seçim yanıtı!

UMUT HAKKI TARTIŞMASI VE BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ

Elitaş’a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan için gündeme getirdiği “umut hakkı” değerlendirmesi soruldu.

Elitaş, konunun TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun gündeminde olduğunu belirtti. Komisyonda tüm partilerin temsilcileriyle görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Elitaş, şunları dile getirdi:

"Bazı açıklamalar oldu. Bu açıklamalarla ilgili bir kısmı kendi görüşleri olabilir. Çünkü 'anlaştık' dediğine diğeri daha henüz net olmadığını ifade ettiğine göre demek ki kendi görüşlerini ifade edecekler. Ama arzumuz, dileğimiz o ki komisyondan tek bir sesin çıkması. Komisyon raporunun TBMM ve kamuoyuna sunulmak üzere raporun tek elden çıkması ve mutabakatla çıkması olumludur, uygundur diye düşünüyorum.

Bu konu komisyondaki arkadaşlarımız tarafından değerlendiriliyor. O çerçevede de bu konuyla ilgili rapora nihayet verildiği anda rapora da AK Parti'nin görüşü yani bütün partilerin görüşü olarak intikal edecektir diye düşünüyorum. İnşallah terörle ilgili Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu amacına ulaşacaktır diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de rapor çıktıktan sonra hep birlikte tartışılır. Bu tartışmalar sonucunda en olumlu, ılımlı, herkesin kabul göreceği bir sonuç çıkar

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
Siyaset
Epstein ve Türkiye bağlantısı Meclis gündeminde! Ali Yerlikaya'ya dokuz soru
Epstein ve Türkiye bağlantısı Meclis gündeminde! Ali Yerlikaya'ya dokuz soru
Feti Yıldız ve Öcalan arasındaki fotoğraf diyaloğu ortaya çıktı
Feti Yıldız ve Öcalan arasındaki fotoğraf diyaloğu ortaya çıktı