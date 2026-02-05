AKP'li üst düzey yönetici erken seçim tarihi verdi! Bahçeli kapıyı kapatmıştı

AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Basın Federasyonu’nun ‘Anadolu Sohbetleri’ programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçim takvimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Elitaş, geçmiş seçim tecrübelerine atıf yaparak iklim koşullarını öne çıkardı.

Anayasa’da seçimlerin nasıl yapılacağının açıkça belirtildiğine dikkat çeken Elitaş, Muhsin Yazıcıoğlu’nun yerel seçim sürecinde kötü hava şartları nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Erken seçim konusunda da değerlendirmede bulunan Elitaş, bu durumu “seçimlerin öne alınması” şeklinde tarif etti.

Bu değerlendirmeyi “25 seçim yaşamış birisi” olarak yaptığını vurgulayan Elitaş, şöyle konuştu:

"Hem yerel seçimlerin hem genel seçimlerin en iyi iklimi ekim, kasım ayları. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili en uygun zamanın mevsimsel olarak söylüyorum kasım ayı içinde olabilir. Bu da 2027 Kasım ayı genel seçim için, 2028 Kasım ayı da yerel seçim için, bu tabii 2029 Kasım da olabilir. Ben bunu 25 seçim yaşamış birisi olarak söylüyorum"

Elitaş’a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan için gündeme getirdiği “umut hakkı” değerlendirmesi soruldu.

Elitaş, konunun TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun gündeminde olduğunu belirtti. Komisyonda tüm partilerin temsilcileriyle görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Elitaş, şunları dile getirdi:

"Bazı açıklamalar oldu. Bu açıklamalarla ilgili bir kısmı kendi görüşleri olabilir. Çünkü 'anlaştık' dediğine diğeri daha henüz net olmadığını ifade ettiğine göre demek ki kendi görüşlerini ifade edecekler. Ama arzumuz, dileğimiz o ki komisyondan tek bir sesin çıkması. Komisyon raporunun TBMM ve kamuoyuna sunulmak üzere raporun tek elden çıkması ve mutabakatla çıkması olumludur, uygundur diye düşünüyorum.

Bu konu komisyondaki arkadaşlarımız tarafından değerlendiriliyor. O çerçevede de bu konuyla ilgili rapora nihayet verildiği anda rapora da AK Parti'nin görüşü yani bütün partilerin görüşü olarak intikal edecektir diye düşünüyorum. İnşallah terörle ilgili Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu amacına ulaşacaktır diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de rapor çıktıktan sonra hep birlikte tartışılır. Bu tartışmalar sonucunda en olumlu, ılımlı, herkesin kabul göreceği bir sonuç çıkar