AKP'li isim 'Halkın parası boşa harcanıyor' dedi partisini sert sözlerle eleştirdi! 'Gücün bir yerde toplanmasına karşıyım'
Yayınlanma:
AKP Bergama İlçe Başkanı Hasan Şahin, partisinin 2014 yılında çıkardığı 'Büyükşehir Yasası'nı eleştirerek, tek elde toplanan güçlere karşı olduğunu söyledi. Şahin, ayrıca kullanılamayan havaalanlarına dikkat çekerek, “Halkın parası boş yere harcanıyor” açıklamasında bulundu.

İzmir’in Bergama ilçesinde Cumhur İttifakı’nın iki ortağı AKP ve MHP ilçe başkanları, AKP Bergama İlçe Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

AKP Bergama İlçe Başkanı Hasan Şahin, toplantıda partisinin çıkardığı büyükşehir yasası, merkezi yönetim ve havalimanlarıyla ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

CHP'li Yavuzyılmaz Zafer Havalimanı gerçeklerini paylaştı! "Bunun adı Hazine'yi hortumlamaktır!"CHP'li Yavuzyılmaz Zafer Havalimanı gerçeklerini paylaştı! "Bunun adı Hazine'yi hortumlamaktır!"

Şahin, büyükşehir yasasıyla ilgili olarak, “Ben büyükşehir yasasına kendi partim çıkarmış olsa da ilk darbesini 2014 seçimlerinde ben yemiş olsam da çok sıcak bakmıyorum. Biz de her şeyi çok doğru yaptık demiyoruz. Büyükşehir yasasında değişiklik olmalı bu kadar da merkeziyetçi bir yönetimin yani bütün güçlerin bir yerde toplanmasına da çok karşıyım. Neden? Bu defa o güç büyüdükçe o güce tesir etmek... Buradaki halkımız sorunlarını oraya götürmekte, yaşadığımız sıkıntıları hep beraber görmekteyiz” dedi.

"BİRÇOK İLLERDEKİ HAVAALANLARI ÇALIŞMIYOR"

Bergama’nın il olma talebi sonrası gündeme gelen havalimanı tartışmalarına da değinen Şahin, “Birçok illerdeki havaalanları çalışmıyor. Yani bunlar devletimiz parasının heba olması noktasında. O para halkımızın, hepimizin parası boş yere de para harcanmaz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

