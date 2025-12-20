AKP'li isim 'Halkın parası boşa harcanıyor' dedi partisini sert sözlerle eleştirdi! 'Gücün bir yerde toplanmasına karşıyım'

İzmir’in Bergama ilçesinde Cumhur İttifakı’nın iki ortağı AKP ve MHP ilçe başkanları, AKP Bergama İlçe Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

AKP Bergama İlçe Başkanı Hasan Şahin, toplantıda partisinin çıkardığı büyükşehir yasası, merkezi yönetim ve havalimanlarıyla ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Şahin, büyükşehir yasasıyla ilgili olarak, “Ben büyükşehir yasasına kendi partim çıkarmış olsa da ilk darbesini 2014 seçimlerinde ben yemiş olsam da çok sıcak bakmıyorum. Biz de her şeyi çok doğru yaptık demiyoruz. Büyükşehir yasasında değişiklik olmalı bu kadar da merkeziyetçi bir yönetimin yani bütün güçlerin bir yerde toplanmasına da çok karşıyım. Neden? Bu defa o güç büyüdükçe o güce tesir etmek... Buradaki halkımız sorunlarını oraya götürmekte, yaşadığımız sıkıntıları hep beraber görmekteyiz” dedi.

"BİRÇOK İLLERDEKİ HAVAALANLARI ÇALIŞMIYOR"

Bergama’nın il olma talebi sonrası gündeme gelen havalimanı tartışmalarına da değinen Şahin, “Birçok illerdeki havaalanları çalışmıyor. Yani bunlar devletimiz parasının heba olması noktasında. O para halkımızın, hepimizin parası boş yere de para harcanmaz” ifadelerini kullandı.