AKP'li başkanın makam aracı kaza yaptı: 'Alkol' iddiasına yanıt verdi!
AKP’li Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, makam aracının karıştığı kazaya ilişkin şoförünün alkollü olduğu iddialarını yalanlayan bir açıklama yaptı. Fazlaca, “Kurumumuzu hedef alan bu asılsız haberler için hukuki süreç başlatacağız” dedi.

Yalova'da CHP'den İstifa edip AKP'ye geçen Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca'nın şoförü Ali Aygün'ün kullandığı makam aracı kazaya karıştı.

Kaza, gece saatlerinde Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesinde meydana geldi. Kocaeli istikametine seyir halinde olan Altınova Belediyesi'nin makam şoförü Ali Aygün idaresindeki 77 ADN 435 plakalı makam otomobiline, iddiaya göre sinyal vermeden dönüş yapan sürücünün kullandığı otomobil çarptı.

Kaza güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki sürücü de kazada yara almadan kurtulurken, 2 araç zarar gördü.

ŞOFÖRÜN ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASINA YANIT VERDİ

Kaza haberini alarak olay yerine gelen Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, polis ekiplerinden bilgi alırken, yaptığı yazılı açıklama ile makam şoförünün alkollü olduğu iddiasını yalanladı. Fazlaca, açıklamasında, "Dün meydana gelen hafif maddi hasarlı trafik kazasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Çiftlikköy'de ikamet eden belediyemiz şoförü, ertesi gün için araca benzin almak üzere evinden çıktıktan yaklaşık 600 metre sonra, ilk kez trafiğe çıkan bir kadın sürücünün belediye aracımıza çarpması sonucu hafif hasarlı bir trafik kazası yaşanmıştır.

Kazanın oluşumunda şoförümüzün herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Olayda yaralanma ya da hastaneye intikal edecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Olay yerine giderek taraflara geçmiş olsun dileklerimi ilettikten sonra ayrıldım. Buna rağmen, kaza üzerinden kamuoyunu yanıltmaya ve kurumumuzu yıpratmaya yönelik asılsız ve gerçek dışı iddialar ortaya atılmaktadır. Bahse konu haberler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta, algı çalışması niteliği taşımaktadır. Kurumumuzu hedef alan bu yalan haberler hakkında Türk Ceza Kanunu ve Basın Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

