AKP'de Erdoğan sonrası anketi: İşte dikkat çeken sonuçlar

AKP'de Erdoğan sonrası anketi: İşte dikkat çeken sonuçlar
Yayınlanma:
AKP'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası dönem için dikkat çeken bir anket sonucu kamuoyuyla paylaşıldı. The Economist'te yer alan haberde; Erdoğan'ın ardından Hakan Fidan, Süleyman Soylu, Bilal Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'ın halef olarak ön plana çıktığı belirtildi.

İngiltere merkezli ekonomi ve siyaset dergisi The Economist, AKP'nin geleceğine ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası senaryolara ilişkin çarpıcı bir analiz yayımladı.

Habere göre, AKP içerisinde Erdoğan sonrası bir dönem yüksek sesle konuşulmasa da, kapalı kapılar ardında yeni liderlik için hazırlıkların sürdüğü ifade ediliyor. Dergi, partinin geleceğinde ön plana çıkan dört ismi şöyle sıraladı: Hakan Fidan, Süleyman Soylu, Bilal Erdoğan ve Selçuk Bayraktar.

erdogan-aa-2350492-1.webp
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

KAMUOYU NE DİYOR? İŞTE O ANKETİN SONUÇLARI

The Economist, aralık ayında yapılan bir ankete dayandırdığı verilerle, AKP'lilerin bu isimlere olan yaklaşımını da paylaştı.

"Bir sonraki AKP genel başkanı kim olmalı?" sorusuna verilen yanıtlarda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu arasındaki başa baş yarış dikkat çekiyor.

İşte derginin paylaştığı anket sonucu:

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yüzde 33,4
  • AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yüzde 32,5
  • Bilal Erdoğan: Yüzde 14,2
  • Selçuk Bayrakta: Yüzde 12, 9

Bilal Erdoğan'ın mitingine kim katıldı kim katılmadı? Bölünmeyi gün yüzüne çıkaran tabloBilal Erdoğan'ın mitingine kim katıldı kim katılmadı? Bölünmeyi gün yüzüne çıkaran tablo

"ERDOĞANSIZ AKP" RİSKİ VE MUHALEFET FAKTÖRÜ

Haberde, partinin başında Erdoğan dışında bir ismin bulunmasının AKP için riskli sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut anketlerin çoğunda, CHP'nin olası adayları olarak görülen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın gerisinde kaldığı vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Siyaset
Belediyelere şirket kurmada Cumhurbaşkanı onayı zorunluluğu! Komisyonda onaylandı
Belediyelere şirket kurmada Cumhurbaşkanı onayı zorunluluğu! Komisyonda onaylandı
CHP'den MHP'ye emekli maaşı çağrısı: AKP'nin peşine düşmeyin
CHP'den MHP'ye emekli maaşı çağrısı: AKP'nin peşine düşmeyin