AKP'de Erdoğan sonrası anketi: İşte dikkat çeken sonuçlar

İngiltere merkezli ekonomi ve siyaset dergisi The Economist, AKP'nin geleceğine ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası senaryolara ilişkin çarpıcı bir analiz yayımladı.

Habere göre, AKP içerisinde Erdoğan sonrası bir dönem yüksek sesle konuşulmasa da, kapalı kapılar ardında yeni liderlik için hazırlıkların sürdüğü ifade ediliyor. Dergi, partinin geleceğinde ön plana çıkan dört ismi şöyle sıraladı: Hakan Fidan, Süleyman Soylu, Bilal Erdoğan ve Selçuk Bayraktar.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

KAMUOYU NE DİYOR? İŞTE O ANKETİN SONUÇLARI

The Economist, aralık ayında yapılan bir ankete dayandırdığı verilerle, AKP'lilerin bu isimlere olan yaklaşımını da paylaştı.

"Bir sonraki AKP genel başkanı kim olmalı?" sorusuna verilen yanıtlarda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu arasındaki başa baş yarış dikkat çekiyor.

İşte derginin paylaştığı anket sonucu:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yüzde 33,4

AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yüzde 32,5

Bilal Erdoğan: Yüzde 14,2

Selçuk Bayrakta: Yüzde 12, 9

"ERDOĞANSIZ AKP" RİSKİ VE MUHALEFET FAKTÖRÜ

Haberde, partinin başında Erdoğan dışında bir ismin bulunmasının AKP için riskli sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut anketlerin çoğunda, CHP'nin olası adayları olarak görülen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın gerisinde kaldığı vurgulandı.