AKP toplantısında "Sen kimsin ulan" kavgası! "Basına yansısın yakarım"

Yayınlanma:
Balıkesir Bandırma’daki AKP ilçe toplantısında Teşkilat Başkanı Bayram Özdemir ile Osman Bezirci arasında tartışma çıktı. Özdemir masayı yumruklayıp sürahi ve mikrofon fırlatmaya çalıştı, görüntü alanları tehdit etti. Partililer araya girince toplantı sona erdi.

Balıkesir Bandırma’da yapılan AKP İlçe Teşkilatı toplantısı sırasında partililer arasında sert bir tartışma çıktı. Gerilim, Teşkilat Başkanı Bayram Özdemir ile parti üyesi Osman Bezirci arasında yaşandı.

Bezirci’nin eleştirileriyle başlayan tartışma sırasında Özdemir, "Bana sesini yükseltme. Haddini bil." sözleriyle karşılık verdi. Bezirci'nin konuşmasını sürdürmesi üzerine gerginlik tırmandı.

Sinirlerine hâkim olamayan Özdemir, "Benimle konuşurken haddini bil, sen benim kim olduğumu biliyor musun" diyerek sesini yükseltti. Ardından toplantı masasını yumrukladı ve masadaki sürahiyi fırlattı.

Toplantıya katılan bir kadının cep telefonuyla görüntü alması üzerine Özdemir, "Buraya basın toplantısına mı geldin beni mi çekmeye" diyerek tepki gösterdi. Ardından, kadının üzerine masadaki mikrofonu fırlatmaya çalıştı.

AKP ÜYELERİNİ TEHDİT ETTİ

Kayda alınan tartışmayla ilgili olarak da "Benim bu yaptığımı herhangi biri basına yansısın yakarım" diyerek salonda bulunan AKP üyelerini tehdit etti.

Özdemir, Bezirci’ye de yüksek sesle "Sen kimsin ulan, çık dışarı" diye bağırdı.

6 milyonluk bağış, 17 milyarlık ihale ile taçlandı: AKP'li isme ihale yağdı6 milyonluk bağış, 17 milyarlık ihale ile taçlandı: AKP'li isme ihale yağdı

Kavganın büyümesi üzerine diğer partililer araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bayram Özdemir’in salondan ayrılmasının ardından toplantı sona erdirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

