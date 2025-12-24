AKP İmralı Süreci'nde ikiye bölünmüş! Bahçeli için de dikkat çeken yorum

Yayınlanma:
İmralı Süreci'nde AKP'lilerin iki senaryo üzerinde durduğu ortaya çıktı. AKP'lilerin de süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilişkin analizleri de dikkat çekti.

AKP kulislerinde İmralı Süreci'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "kararlılığının" büyük bir yankı uyandırdığı öğrenildi.

Nefes yazarı Nuray Babacan, köşe yazısında AKP’de, Bahçeli’nin geçmişteki ters söylemlerinden bugünkü noktaya gelişinin arka planına dair yorum yapan isimler var.

Babacan’ın aktardığına göre AKP’liler, Bahçeli’nin pozisyon değişimini şu cümlelerle açıklıyor:

"AKP’de diğer bir açılım konusu var. O da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘inanmışlığı’. Bahçeli’nin tam tersi söylemlerden bu noktaya nasıl geldiğine ilişkin olarak, “Onun inandığı devlet mekanizması ‘artık bunun zamanın geldiğini’ söylüyor olabilir. Bahçeli bir parti genel başkanından çok, kendini bu bütünün bir parçası olarak gören bir isim. Kendi inandığı noktadan, harekete geçme zamanın geldiğini görüyor olabilir…” yorumu yapan AKP’liler var."

Sürecin seçim sonuçlarına olası etkisinin de AKP içinde tartışıldığı kaydedildi. Babacan’ın aktardığı kulise göre bu başlıkta iki senaryo öne çıkıyor. Bir grup, açılımın başarısının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı yeniden iktidara taşıyacağına inanıyor.

"MHP HER ZAMANKİ GİBİ EN AZ ZARARLA ÇIKACAK CHP TEMİZ DEVAM EDECEK"

Diğer senaryoda ise süreç başarılı olsa bile siyasi faturanın Erdoğan’a kesileceği görüşü dile getiriliyor. Bu değerlendirmede, "MHP, her zamanki gibi en az zararla işin içinden çıkacak. CHP’nin adayı temiz bir siyaset sayfasında yoluna devam edecek." yaklaşımı da öne çıkarılıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

