AKP İlçe Başkanlığı binasına saldırı

Balıkesir’de AKP Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı bir saldırı düzenlendi. AKP Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İmralı kararı sonrası CHP binasına saldırı düzenlendi

İL BAŞKANI AYDEMİR'DEN AÇIKLAMA

Saldırının yalnızca bir binaya değil, demokrasiye, siyasetin meşru alanına yönelik olduğunu söyleyen Aydemir, "Biz siyasetimizi milletle, sandıkla ve hizmetle yaparız. Taşla, tehditle ve zorbalıkla mesaj vermeye çalışanlar bilmelidir ki AK Parti teşkilatları, hiçbir şiddete boyun eğmez. Bu saldırının failleri, hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Türkiye'de siyaseti şiddetle dizayn etmeye kalkışanlara asla müsaade edilmeyecektir. Demokrasiye uzanan her elin karşısında hukuk, devlet aklı ve AK Parti’nin kararlı duruşu vardır. Geçmiş olsun Marmara İlçe Teşkilatımız. Bu dava, saldırılarla değil, inançla ve milletle yoluna devam eder" dedi.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.