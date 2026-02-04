AKP İlçe Başkanlığı binasına saldırı

AKP İlçe Başkanlığı binasına saldırı
Yayınlanma:
Balıkesir’de AKP Marmara İlçe Başkanlığı’na kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Parti yetkilileri, olayın demokrasiye ve millet iradesine yapılmış bir saldırı olduğunu söyledi.

Balıkesir’de AKP Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı bir saldırı düzenlendi. AKP Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İmralı kararı sonrası CHP binasına saldırı düzenlenmişti: DEM Parti'den açıklama geldiİmralı kararı sonrası CHP binasına saldırı düzenlendi

İL BAŞKANI AYDEMİR'DEN AÇIKLAMA

Saldırının yalnızca bir binaya değil, demokrasiye, siyasetin meşru alanına yönelik olduğunu söyleyen Aydemir, "Biz siyasetimizi milletle, sandıkla ve hizmetle yaparız. Taşla, tehditle ve zorbalıkla mesaj vermeye çalışanlar bilmelidir ki AK Parti teşkilatları, hiçbir şiddete boyun eğmez. Bu saldırının failleri, hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Türkiye'de siyaseti şiddetle dizayn etmeye kalkışanlara asla müsaade edilmeyecektir. Demokrasiye uzanan her elin karşısında hukuk, devlet aklı ve AK Parti’nin kararlı duruşu vardır. Geçmiş olsun Marmara İlçe Teşkilatımız. Bu dava, saldırılarla değil, inançla ve milletle yoluna devam eder" dedi.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Siyaset
Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti bitti: Mısır'a gidiyor
Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti bitti: Mısır'a gidiyor
Son Dakika | Özgür Özel'den Bahçeli'ye erken seçim yanıtı!
Son Dakika | Özgür Özel'den Bahçeli'ye erken seçim yanıtı!