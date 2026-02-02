Akın Gürlek’in Özel ve Emir’e açtığı tazminat davasında karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’e açtığı manevi tazminat davasında 29 Ocak'ta karar verildi.

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası

MAHKEME AYRI AYRI 150 BİN TL MAZNEVİ TAZMİNATA HÜKMETTİ

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davada mahkeme, Özel ile Emir'in, Başsavcı Akın Gürlek'e, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ayrı ayrı 150 bin TL manevi tazminat ödemelerine hükmetti.

Kararı sosyal medya hesabından eleştiren Murat Emir, "Tazminatınız sizin olsun, hakikat bizimdir ve bu ülke hakikati öğrenmeye devam edecek!" ifadelerini kullandı.

Murat Emir'in paylaşımı şöyle:

"İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili belgeli ifşalarımız nedeniyle, Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte tazminata ‘mahkum’ edilmişiz.

Gerekçe ne? 17 Haziran 2025’te;

İBB’den savcının altına çekilen lüks aracın nedenini belgeleriyle sormak, Boğaza nazır villayı, o lüks havuzu, şatafatı ve bu özel muamelenin nedenini belgeleriyle sormak, Mesai saatinde gezilen yat fuarının nedenini sormak.

Dün Zekeriya Öz’lere zırhlı araçlar tahsis edip orduya operasyon çeken zihniyet, bugün isim değiştirmiş ve demokrasiye operasyon çekiliyor.

Ancak bu defa Türkiye’ye aynı bedelleri ödetmelerine izin vermeyeceğiz!

Tazminatınız sizin olsun, hakikat bizimdir ve bu ülke hakikati öğrenmeye devam edecek!"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in X paylaşımı (2 Şubat 2026)

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 17 Haziran 2025 tarihli Grup Toplantısında kendisine yönelik kullandığı ifadeler ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in 18 Haziran 2025 tarihli basın toplantısındaki sözleri nedeniyle Özel ve Emir hakkında iki ayrı manevi tazminat davası açmıştı.

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha sonra Murat Emir'in davasını da Özgür Özel'in davasıyla birleştirilmesine karar vermişti.