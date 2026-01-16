Ahmet Akın Özgür Özel'i ziyaret etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP'den istifa edeceği iddialarının yalan çıkmasının ardından bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edeceği iddia edilmişti.

İddiaları sert bir dille yalanlayan Akın, "Gereksiz siyasi tartışmalara ve olmayan gündemlere ayıracak vaktim yok. Bunu yürekten söylüyorum. Mensubu olduğum parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bunu sürekli tartışmanın anlamı yok. Gelin işimize, Balıkesir’imize, halkımıza odaklanalım. Ben ben Umre ziyaretindeydim. Kutsal topraklardayken bile tweet atmak zorunda kalmak beni çok yaraladı" demişti.

Son dakika | Tüm gözler ona çevrilmişti: Ahmet Akın'dan AKP'ye katılacak iddiasına yanıtSon dakika | Tüm gözler ona çevrilmişti: Ahmet Akın'dan AKP'ye katılacak iddiasına yanıt

ozgur-ozel-ahmet-akin.jpg

ÖZGÜR ÖZEL'İ ZİYARET ETTİ

Ahmet Akın, iddialarını yalanlamasının ardından CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne 'kamu zararı' iddiasıyla soruşturma izni verilmişti: Ahmet Akın'dan net yanıt geldiBalıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne 'kamu zararı' iddiasıyla soruşturma izni verilmişti: Ahmet Akın'dan net yanıt geldi

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Merkezimizde, Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'i ziyaret ettim. Çalışmalarımız hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk. Sn. Genel Başkanımıza misafirperverlikleri ve değerli görüşleri için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

