Balıkesir Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AKP'ye geçeceği iddialarının sosyal medyada Savcı Sayan'ın ardından eski AKP Milletvekili Mustafa Ilıcalı tarafından yapılan açıklamalar ile gündem olmuştu.

Ahmet Akın'dan AKP iddiasına çok net yanıt! Saat verip çağrıda bulundu

Akın, Halk TV’ye "CHP’deyim, partimdeyim" diyerek iddiayı yalanladı, saat 14.00’te mecliste konuşacağını söyledi. CHP'de üç dönem milletvekilliği ve parti yöneticiliği yaptığının altını çizen Akın, "Yazılanlara gerçekten inanamıyorum" demişti.

Akın'ın belediye meclis toplantısındaki konuşmasında Umre ziyaretindeyken bu şekildeki spekülasyonlara yanıt olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapmasının bile kendisini yaraladığını söyledi.

AKP'ye transfer iddialarına ise net şekilde bitiren Akın, 'Ben CHP mensubuyum nokta' ifadelerini kullandı.

Akın'ın Belediye Meclis toplantısında yaptığı konuşmada konu hakkındaki ifadeleri şu şekilde oldu:

YALOVA'DAK IŞİD SALDIRISI

Geçtiğimiz günlerde Yalova’da DEAŞ terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Değerli arkadaşlar, benim yapım gereği inanın hiç kimseyi incitmeden çalışmalarıma devam ediyorum. Çok dikkat ediyorum. Memlekete hizmet etmek için gerçekten yürekten çalışan bir kardeşinizim. Sizler de öylesiniz tabii. Burada meclis üyelerimiz var, komisyon üyelerimiz var, değerli hemşehrilerim var. Müsaadenizle bir iki dakikanızı alacağım.

"HEPİMİZ BALIKESİR İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Değerli yol arkadaşlarım; benim gözümde bu mecliste olan herkes Balıkesir’imize hizmet etme yolunda yol arkadaşıdır. Ben bunu böyle görüyorum. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti grubu… Hepimiz Balıkesir için mücadele ediyoruz. Tabii bazı genel ve siyasi ayrıntılarda ayrıştığımız noktalar gayet doğaldır. Ama söz konusu Balıkesir ise hepimiz yol arkadaşıyız. Aynı amacı taşıyoruz.

Gündeme geçmeden önce bir tartışmaya da nokta koymak istiyorum ve sizlerden saygı bekliyorum.

"HALKIMIZ BİZE KREDİ VERDİ"

Çok değerli arkadaşlarım, Balıkesir’imizin çok geniş bir coğrafyası var. Çok büyük bir alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın acil ve öncelikli ihtiyaçları var. Birilerine cevap vermeye çalışarak kaybedecek vaktim yok.

Hemşehrilerim 31 Mart 2024’te bana ve buradaki tüm seçilmiş arkadaşlarımıza 1825 günlük bir kredi verdi. İnanın her günümü Balıkesir’in sorunları için çalışarak, acil meseleleri masaya yatırıp çözmeye uğraşarak, ihtiyaçları ve talepleri gidermek için harcıyorum ve böyle devam edeceğim.

"OLMAYAN GÜNDEMLERE AYIRACAK VAKTİM YOK"

Gereksiz siyasi tartışmalara ve olmayan gündemlere ayıracak vaktim yok. Tüm siyasi partilere teşekkür ediyorum. Hepsi destek vermek için mücadele ediyor, istişare ediyoruz, konuşuyoruz. Ama şunu söyleyeyim: Kim gelirse gelsin, hangi partiden olursa olsun, tek bir soru sordum: “Size nasıl yardımcı olabilirim?”

"MENSUBU OLDUĞUM PARTİ CHP'DİR!"

Bunu yürekten söylüyorum. Mensubu olduğum parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

Balıkesir Benim Ailem

Balıkesir’de yaşayan herkes benim ailemdir. Ben bunu 14 yıl önce de söyledim. Aile her şeydir. Bunu sürekli tartışmanın anlamı yok. Gelin işimize, Balıkesir’imize, halkımıza odaklanalım.

"UMRE'DEYKEN TWEET ATMAK BENİ ÇOK YARALADI"

Değerli Balıkesirli ailem, ben Umre ziyaretindeydim. Allah kabul etsin. Allah tekrarını nasip etsin, isteyen herkese de nasip etsin. Ama kutsal topraklardayken bile tweet atmak zorunda kalmak beni çok yaraladı.

"BU DİNİMİZE HAKARETTİR"

“Başkan Umre’ye gittiyse burada bir iş var” gibi yorumlar yapıldı. Bu ayıp bana değil, dinimize hakarettir. Bu günahtır.

Ben ilk defa Umre’ye gitmiyorum. İnşallah daha da giderim. İbadetimi siyasetle birleştirmek pervasızlıktır.

"BU DEVLET TERBİYESİDİR"

Cumhurbaşkanımız geldiğinde karşılarım, bakanlarımız geldiğinde karşılarım. Bu devlet terbiyesinin gereğidir. AK Parti, MHP, CHP, tüm partilerle istişare ederim. Peygamber Efendimiz de istişareyi öğütler.

"HİZMETTE PARTİZANLIK OLMAZ"

Ben hizmette partizanlığı reddediyorum. Hizmette partizanlık olmaz.

"HER KESİMDEN OY ALDIM"

Ben Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Her kesimden oy aldım. AK Parti’den, MHP’den, İYİ Parti’den, Saadet’ten, Yeniden Refah’tan, Zafer Partisi’nden ve CHP’den.

"BEN KUVAYI MİLLİYECİYİM"

Bir tarafa yaslanmak kolaydır ama ben zoru seçtim. Çünkü ben Kuvayi Milliyeciyim. Balıkesir zaten Kuvayi Milliye’nin başkentidir.

Birliği sağlamak, birlikte yürümek hayatımdaki en büyük onurdur.

"BEN CHP MENSUBUYUM"

Ben Cumhuriyet Halk Partisi mensubuyum.

Ama büyük Balıkesir ailemle ilgilenmek de benim görevimdir.

Ve bunun için çalışmaya devam edeceğim.