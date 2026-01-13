Son Dakika | Ahmet Akın'dan AKP iddiasına çok net yanıt! Saat verip çağrıda bulundu

Son Dakika | Ahmet Akın'dan AKP iddiasına çok net yanıt! Saat verip çağrıda bulundu
Yayınlanma:
Balıkesir Büyükşehir Başkanı Ahmet Akın’ın AKP’ye geçeceği iddiası, Savcı Sayan ve Mustafa Ilıcalı’nın “telefon” açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Akın, Halk TV’ye “CHP’deyim, partimdeyim” diyerek iddiayı yalanladı, saat 14.00’te mecliste konuşacağını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın bir kez daha AKP'ye geçeceği iddia edildi. AKP'li Savcı Sayan'ın ardından eski AKP Milletvekili Mustafa Ilıcalı, aynı 'telefon' konuşaması nedeniyle iddia yeniden gündeme geldi.

Halk TV'ye konuşan Ahmet Akın, "Partimdeyim, CHP’deyim. saat 14:00’te belediye meclis toplantısının açılışında konuşmamı dinlemenizi tavsiye ediyorum" dedi.

Akın, daha önce de açıklama yaptığını belirtti. Akın, CHP'de üç dönem milletvekilliği ve parti yöneticiliği yaptığının altını çizip, "Yazılanlara gerçekten inanamıyorum" dedi. Akın, Balıkesir'de de 78 yıl sonra yerel seçimi kazandıklarının vurgulayıp şunları ifade etti:

  • "Ben defalarca açıklama yaptım. CHP’nin üç dönem milletvekililiğini yaptım. Altı yıl Genel başkan yardımcılığını yaptım. 78 yıl sonra Büyükşehir belediyesini kazandık. Elbette ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Yazılanlara gerçekten inanamıyorum. Saat 14:00’te meclis toplantımız var. orada açıklama yapacağım. İzlemenizi tavsiye ederim"

Son dakika | Ahmet Akın AKP'ye geçeceği iddiasına yanıt verdi: Yok öyle bir şeySon dakika | Ahmet Akın AKP'ye geçeceği iddiasına yanıt verdi: Yok öyle bir şey

NELER OLMUŞTU?

Eski AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 9 Ocak'ta Ahmet Akın'ın partisine geçtiğini, "Aramıza hoş geldiniz" diyerek duyurdu.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Akın, Umre'de olduğunu belirterek iddiayı yalanlandı. Akın, "Kaç kez açıklama yaptım, yalanladım. Yok öyle bir şey Daha önce de belirttiğim üzere, olduğum yerdeyim ve Balıkesir’imde hiçbir hemşehrimi ayırmadan, herkesi “Balıkesir Ailem” olarak kabul ederek şehrime ve milletimize hizmet etmeye devam ediyorum" dedi.

Bu açıklamaya rağmen eski AKP Milletvekili Mustafa Ilıcalı, katıldığı bir TV programında Akın ile telefonda görüştüğünü belirtip, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a selamlarını ilettiğini söyledi. Ilıcalı'nın bu açıklamasının ardından AKP iddiası yeniden gündeme geldi.

En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
Siyaset
AKP’ye geçti, 1,5 yıllık randevu 24 saatte geldi
AKP’ye geçti, 1,5 yıllık randevu 24 saatte geldi
Huzuru bozan vekilin maaşından kesilecek!
Huzuru bozan vekilin maaşından kesilecek!