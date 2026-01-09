Son dakika | Ahmet Akın AKP'ye geçeceği iddiasına yanıt verdi: Yok öyle bir şey

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medyada AKP'ye geçeceği iddialarını kesin bir dil ile yalanladı. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan belediye başkanı Akın, eşiyle beraber Umre’de olduğunu ifade etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı aradım. Kendisi şu an eşiyle birlikte Umre’de olduğunu söyledi.

AK Parti’ye geçeceği iddiasını şiddetle reddediyor, “Kaç kez açıklama yaptım, yalanladım. Yok öyle bir şey” diyor. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) January 9, 2026

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Ahmet Akın, "Kaç kez açıklama yaptım, yalanladım. Yok öyle bir şey" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMELER TAMAMLANMIŞTIR" DEMİŞTİ

Akın'ın AKP'ye geçeceği iddialarını atanlardan birisi de AKP'li Savcı Sayan olmuştu. Sayan bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akın transferinin sadece Erdoğan'ın onayına kaldığı ifade edilmişti.