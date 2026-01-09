Son dakika | Ahmet Akın AKP'ye geçeceği iddiasına yanıt verdi: Yok öyle bir şey

Son dakika haberi... CHP'li Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medyada AKP'ye geçeceği iddialarının ardından İsmail Saymaz'a konuştu. Akın bu iddiaları, “Kaç kez açıklama yaptım, yalanladım. Yok öyle bir şey” sözleri ile kesin bir dil ile yalanladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medyada AKP'ye geçeceği iddialarını kesin bir dil ile yalanladı. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan belediye başkanı Akın, eşiyle beraber Umre’de olduğunu ifade etti.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Ahmet Akın, "Kaç kez açıklama yaptım, yalanladım. Yok öyle bir şey" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMELER TAMAMLANMIŞTIR" DEMİŞTİ

Akın'ın AKP'ye geçeceği iddialarını atanlardan birisi de AKP'li Savcı Sayan olmuştu. Sayan bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akın transferinin sadece Erdoğan'ın onayına kaldığı ifade edilmişti.

ekran-goruntusu-2026-01-09-141108.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

