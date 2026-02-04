Adrese teslim kadroda 'köprüyü' jet hızıyla geçti: Okul öncesi öğretmeni 'elektrik' bölümüne atandı!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) 31 Aralık’ta Elektrik ve Enerji bölümü 'Alternatif Enerji Kaynakları Teknoloji' bölümü için açılan öğretim görevlisi ilanı, kamuoyunda tartışmalara yol açacak gelişmelere sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, ilan şartları “Doğal Kaynaklar Yönetimi” yüksek lisansı yapmış olma ve 5 yıl eğitim verme deneyimi gibi son derece spesifik kriterler içeriyordu. Bu kriterleri sadece tek bir adayın karşılaması, ilan sürecinin şeffaflığı konusunda soru işaretleri doğurdu.

YÖK 'davaları kaybediyoruz' dedi adrese teslim kadrolar için harekete geçti!

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİYMİŞ

Söz konusu kadroya Dilek Ç. isimli kişinin hak kazandığını duyuruldu. Kanal17'nin haberine göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sisteminde yapılan tez sorgulaması, adayın aslında okul öncesi öğretmeni olduğunu ortaya koydu. Bu durum, “Doğal Kaynaklar Yönetimi” alanındaki uzmanlık ve ilan şartlarının uyuşmadığı yönündeki eleştirileri beraberinde getirdi.

EŞİ ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NDE YÖNETİCİYMİŞ

Üstelik iddialar bununla da sınırlı değil. Edinilen bilgilere göre, Dilek Ç.’nin eşi 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yönetici pozisyonunda görev yaptığı da iddialar arasında yer alıyor.