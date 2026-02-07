ABD ve İngiliz şirketlere yetki verildi: Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP iktidarının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve mülkiyeti kamuda olan 7 otoyolu 25 yıllığına özelleştirmek için yürüttüğü hazırlıkları belgeleriyle kamuoyuna açıkladı. Yavuzyılmaz, bu planın yurttaşa ağır zamlar olarak döneceği yönünde uyarılarda bulundu.

İNGİLİZ VE AMERİKAN ŞİRKETLERİNE YETKİ VERİLDİ

Yavuzyılmaz, geçtiğimiz hafta belgeleriyle gündeme getirdiği köprü ve otoyol özelleştirmelerine ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı. Yavuzyılmaz, “AKP, bugün itibariyle Amerikan Bloomberg’e uçurduğu habere göre; bu iki köprü ve otoyolların özelleştirilmesi için İngiltere merkezli Ernst&Young'a yetki vermiştir. Teknik fizibiliteyi ise Amerika-Kanadalı BTY Construction şirketi yapıyor. Haberin Bloomberg’e servis edilme amacı; toplumu bu peşkeşe psikolojik olarak hazırlamak ve rıza üretmek” dedi.

İktidarın Yap-İşlet-Devret projelerindeki yaklaşımını eleştiren Yavuzyılmaz, “Araç geçiş ücretlerini Amerikan dolarına göre belirleyen, sözleşmeler için İngiliz mahkemelerini yetkili kılan AKP; özelleştirme açıklamasını da Amerikan basınına yaptırıyor, İngiliz ve Amerikan danışmanlık şirketleriyle çalışıyor” açıklamasında bulundu.

VATANDAŞ KÖPRÜNÜN MALİYETİNİ DEFALARCA ÖDEDİ

Özelleştirilmek istenen köprülerin yapım maliyetlerinin yıllar önce vatandaşların vergileriyle karşılandığını hatırlatan Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) resmi maliyet tablolarına dayanarak çarpıcı rakamlar açıkladı.

2024 yılı verilerine göre iki köprünün finansal tablosu şu şekilde: Gelir Toplamı: 117 Milyon 113 Bin Dolar Gider Toplamı: 5 Milyon 172 Bin Dolar Net Kâr: 111 Milyon 940 Bin Dolar Kâr Oranı: %96 Gider Oranı: %4

Yavuzyılmaz, bu veriler ışığında köprü ücretlerinin aslında ne kadar olması gerektiğini açıkladı: “Bu köprülerin araç geçiş ücretleri 4 TL olsa, köprülerin tüm giderleri karşılanabilmektedir. AKP, buna rağmen köprülerden 59 TL araç geçiş ücreti almaktadır.”

GEÇİŞ ÜCRETLERİ İKİ KATINA ÇIKACAK

Özelleştirme planının gerçekleşmesi durumunda geçiş ücretlerinin %100 zamlanacağını belirten Yavuzyılmaz, mevcut fiyat politikası ile özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü (YSS) arasındaki farka dikkat çekti:

“Eğer AKP’nin bu özelleştirme peşkeşi gerçekleşirse, araç geçiş ücretleri %100 zamlanacak, iki katına fırlayacaktır. Zira yandaş şirketin işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün araç geçiş ücreti halihazırda 95 TL’dir. Özelleştirme planına göre önce bu iki köprünün ücreti YSS ile eşitlenecek, ardından zamlı fiyatlar vatandaşlara dayatılacaktır.”

“BU PLANIN ADI VATANA İHANETTİR”

AKP’nin asıl amacının yaklaşan seçimler öncesinde “önden toplu para tahsil etmek” olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, 25 yıllık özelleştirme planıyla yaratılacak rantın boyutlarını güncel kurla hesapladı:

İki Köprü İçin Rant: 5 Milyar 597 Milyon Dolar Otoyollar İçin Rant: 17 Milyar 663 Milyon Dolar Toplam: 23 Milyar 260 Milyon Dolar Türk Lirası Karşılığı: 1 Trilyon 12 Milyar Lira

Deniz Yavuzyılmaz, kamu kaynaklarının bu şekilde devredilmesini sert şekilde eleştirerek, “Bunun adı vatana ihanettir” ifadelerini kullandı.