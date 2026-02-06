70 yaşındaki tutuklu CHP'li başkan yardımcısı hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu kritik!

Bayrampaşa Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan ve 16 Eylül'den itibaren tutuklu bulunan 70 yaşındaki Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları, bugün hastaneye kaldırıldı. MR'ı çekilen Kadıoğulları'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik operasyon kapsamında, CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte 16 Eylül'den beri tutuklu bulunan 70 yaşındaki Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon: 2 kişi tutuklandı!Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon: 2 kişi tutuklandı!

Bugün MR'ı çekilen Kadıoğulları'nın sağlığının risk altında olduğu açıklandı.

Konuya ilişkin açıklamayı Kadıoğulları'nın avukatı Mine Cebeci Dere yaptı.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Avukat Dere, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bayrampaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları 16/09/2025 tarihinden beri tutukludur. Tutuklu kaldığı süre boyunca dahiliye, kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji dahil olmak üzere birçok kez Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir.

70 yaşını aşmış olması sebebiyle rahatsızlıkları tutuklu kaldığı süre boyunca daha da artmaktadır. Beyin sapından kaynaklanan kas hastalığı olan Myestenia Gravis etkileri artması sebebiyle 30/01/2026 tarihinde de Silivri Devlet Hastanesi Nöroloji ve Beyin Cerrahisi bölümüne gidip muayene olmuştur.

06/02/2026 tarihinde de MR çekilmiştir. Bu rahatsızlığın ilerlemesi konuşma ve yutkunma bozuklukları ile denge kaybı yaşatacaktır." (ANKA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

