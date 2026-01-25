Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon: 2 kişi tutuklandı!

Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan iki kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar; tutuklu Başkan Hasan Mutlu’nun kardeşi Ayhan Mutlu ve Ahmet Tufan.

Aynı soruşturmada gözaltına alınan İmdat Kaygın hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza atma şartını içeren adli kontrol hükümleri uygulandı.

Son dakika | Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni operasyon: Hasan Mutlu'nun kardeşi de gözaltına alındı

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediyesi’ne geçtiğimiz günlerde yeni bir operasyon daha yapılmış, 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan 12 kişiden 4'ü, 23 Ocak'ta adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Böylece son operasyon kapsamında şu ana kadar 4 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış oldu.

Tutuklananlar arasında tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu da bulunuyor.