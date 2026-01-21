Son dakika | Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni operasyon: 13 gözaltı kararı

CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar sonucunda seçilmiş Bayrampaşa belediye başkanı Hasan Mutlu tutuklanmıştı. Mutlu'yla birlikte toplam 20 kişinin tutuklu olduğu Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında bu sabah yeni gelişmeler yaşandı.

13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişinin kararın ardından gözaltına alındığı 2 kişinin aranmasına devam edildiği ifade edildi.

Tutuklu Başkan Hasan Mutlu'dan dengeleri değiştirecek savunma!

Belediye'ye yönelik yapılan son operasyonun ardından savcılık açıklama yaptı. Açıklamada 2 şüphelinin yakalama işleminin devam ettiği kaydedildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile belediyede görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu soruşturma kapsamında yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlık kapsamında ki şüpheli ifadeleri ile teşhis işlemleri ve bir kısım dijital deliller ile birlikte tespit edilen 13 şüpheli hakkında, 21/01/2026 tarihinde eşzamanlı olarak, yakalama ve gözaltı işlemi ile konut ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla

Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde 11 şüpheli yakalanarak gözaltına

alınmış, 2 şüphelinin yakalama işlemleri devam etmektedir.