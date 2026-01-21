Son dakika | Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni operasyon: 13 gözaltı kararı

Son dakika | Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni operasyon: 13 gözaltı kararı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yapılan yeni operasyonda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar sonucunda seçilmiş Bayrampaşa belediye başkanı Hasan Mutlu tutuklanmıştı. Mutlu'yla birlikte toplam 20 kişinin tutuklu olduğu Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında bu sabah yeni gelişmeler yaşandı.

13 GÖZALTI KARARI VERİLDİ

13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişinin kararın ardından gözaltına alındığı 2 kişinin aranmasına devam edildiği ifade edildi.

Tutuklu Başkan Hasan Mutlu'dan dengeleri değiştirecek savunma! Ses kaydını ifşa ettiTutuklu Başkan Hasan Mutlu'dan dengeleri değiştirecek savunma!

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Belediye'ye yönelik yapılan son operasyonun ardından savcılık açıklama yaptı. Açıklamada 2 şüphelinin yakalama işleminin devam ettiği kaydedildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile belediyede görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu soruşturma kapsamında yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlık kapsamında ki şüpheli ifadeleri ile teşhis işlemleri ve bir kısım dijital deliller ile birlikte tespit edilen 13 şüpheli hakkında, 21/01/2026 tarihinde eşzamanlı olarak, yakalama ve gözaltı işlemi ile konut ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla

Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde 11 şüpheli yakalanarak gözaltına

alınmış, 2 şüphelinin yakalama işlemleri devam etmektedir.

Son dakika | Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni operasyon: 13 gözaltı kararı

BELEDİYE BAŞKANI MUTLU TUTUKLANMIŞTI

CHP'li belediyelere yapılan operasyonlarda Bayrampaşa Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Hasan Mutlu dahil 26 kişi tutuklanmıştı. Hali hazırda 19 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanıyor. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mutlu, görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Türkiye
Rize Şehir Hastanesi’nde fatura büyüyor: Toplam maliyet 18 milyar lirayı aştı!
Rize Şehir Hastanesi’nde fatura büyüyor: Toplam maliyet 18 milyar lirayı aştı!
Davos.. Trump.. SDG.. El Şara: Neler oldu neler?
Davos.. Trump.. SDG.. El Şara: Neler oldu neler?