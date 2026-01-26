4 belediye başkanı AKP’ye geçti! Rozetlerini Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından önce, AKP’ye katılan 4 belediye başkanına rozetlerini taktı.

4 BELEDİYE BAŞKANI AKP’YE GEÇTİ!

4 belediye başkanı, partilerinden ayrılarak AKP’ye katılırken Erdoğan’ın rozet taktığı Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut Yeniden Refah Partisi'nden AKP’ye geçti.

AKP'ye katılan YRP'li başkandan akıl sır ermeyecek açıklama: AKP'ye katılmasam ihraç ederler miydi?

Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül ise CHP'den AKP’ye katıldı.

Rozet takma töreninin sonrasında KYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı.

KAÇ OYLA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞLERDİ?

2024 yerel seçimlerinde Çumar Belediye Başkanı Mehmet Aydın, yüzde 43,18 oyla Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilmişti.

KADIŞEHRİ SEÇİMLERİ

Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut ise seçimlere Yeniden Refah Partisi'nin adayı olarak girmişti. Karadavut, yüzde 44,47 oy oranıyla belediye başkanı seçildi.

İHRAÇ EDİLİNCE “AKP’YE GEÇMESEM BU KARARI ALIRLAR MIYDI” DEMİŞTİ!

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgüzel, Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut’un parti üyeliğinden kesin olarak ihracına karar verildiğini açıklamıştı.

Karadavut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise “AK Partiye geçtiğimi duydular, partiden ihraç ettiler. Bana herhangi bir tebligat yapılmadı. Ancak AK Parti'ye geçtiğimi duydukları için böyle bir karar aldıklarını düşünüyorum. AK Parti'ye geçmeseydim böyle bir karar alırlar mıydı?” ifadelerine yer vermişti.

KARALAR SEÇİMLERİ

İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ise seçimlere CHP adayı olarak girmişti.

Turgut, yerel seçimlerde yüzde 52,65 oy alarak belediye başkanı seçildi.

AŞTAĞUL SEÇİMLERİ

Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül AKP'ye katıldı. Öncül yerel seçimlere CHP'nin adayı olarak girmişti. Öncül, yüzde 51,46 oy alarak belediye başkanlığına seçilmişti.