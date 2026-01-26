AKP'ye katılan YRP'li başkandan akıl sır ermeyecek açıklama: AKP'ye katılmasam ihraç ederler miydi?

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgüzel, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne Yeniden Refah Partili olarak katılan Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut hakkında yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler sonucunda partiden ihraç edildiğini açıklamıştı.

Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı ihraç edildi! AKP'ye geçecek iddiası

Adıgüzel, “partinin gayesine ve özüne aykırı olmasa dahi, yetkili organların bilgisi ve izni olmaksızın açıklamalarda bulunmak ve yayın yapmak, parti kademeleri arasındaki uyum ve iş birliğini sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunmak, yetkili organlarca verilen görevleri gereği gibi yerine getirmemek ve ihmal etmek, tüzüğün 8. maddesinde belirtilen şartları yerine getirmemekle” suçlanan Karadavut‘un parti tüzüğü ve parti politikalarına aykırı hareket ettiğini söylemişti.

“KESİN OLARAK İHRAÇ EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR”

Karadavut’un parti disiplin kurulu kararlarına uygun davranmadığını ifade eden Adıgüzel, açıklamasında “İl ve ilçe teşkilat toplantılarına mazeretsiz katılım sağlamadığı, Millî Görüş belediyeciliği ve ahlaklı belediyecilik ilke ve esaslarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunduğu hususları sabit görülmüş olup; Yeniden Refah Partisi Tüzüğü’nün ilgili hükümleri gereğince, Davut Karadavut’un parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir. Karar, parti tüzüğü ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda alınmış olup, gereği yapılmak üzere kayıt altına alınmıştır.” ifadelerine yer vermişti.

DAVUT KARADAVUT AKP’YE KATILDI!

Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada AKP’ye katıldığını açıkladı. Karadavut, açıklamasında “AK Partiye geçtiğimi duydular, partiden ihraç ettiler. Bana herhangi bir tebligat yapılmadı. Ancak AK Parti'ye geçtiğimi duydukları için böyle bir karar aldıklarını düşünüyorum. AK Parti'ye geçmeseydim böyle bir karar alırlar mıydı?” sözlerini sarf etti.

YENİDEN REFAH PARTİSİNDEN ADAY GÖSTERİLMİŞTİ!

Son yerel seçimlerde, Yeniden Refah Partisi'nden Kadışehri Belediye Başkanı seçilen Davut Karadavut, 2009 ve 2014 yıllarında iki dönem AKP’den belediye başkanı olarak seçilmişti. 2019 yerel yönetim seçimleri öncesinde ise AKP’den istifa eden Karadavut, BBP’den başkan adayı olmuş ancak seçimi kazanamamıştı. Son yerel seçimlerde ise Yeniden Refah Partisi'nden aday gösterilen Karadavut, belediye başkanı olarak seçilmişti.