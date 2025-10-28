Antalya'da geri sayım başladı

Antalya, bu yıl da gastronomi dünyasının en heyecan verici etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. GastroAntalya, miksoloji yarışmasıyla 16 Kasım Pazar günü başlayacak.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen profesyonel bartenderlar, özgün kokteyl reçeteleriyle jüri karşısına çıkacak ve “en iyi karışımı” yaratmak için kıyasıya rekabet edecek. GastroAntalya’nın uluslararası gastronomi buluşması kapsamında düzenlenen miksoloji yarışması, sektördeki yenilikçi yaklaşımları desteklemeyi, yerli ürünlerin yaratıcılıkla harmanlandığı özgün içeceklerin tanıtımına katkı sağlayacak. Katılımcılar, sürdürülebilirlik, sunum estetiği ve tat dengesi kriterlerine göre değerlendirilecek.

“Doğadan Bardağa: Sürdürülebilir Lezzetler” temasıyla yarışmacılar, yerel ve mevsimsel ürünleri merkeze alarak doğayla uyumlu kokteyller hazırlayacak. Yarışma sonunda dereceye giren miksolojistler, ulusal ve uluslararası platformlarda temsil hakkı kazanırken, kazanan reçeteler GastroAntalya özel yayınında yer alacak.

“EN YARATICI SUNUMLARLA KIYASIYA MÜCADELE VERİLECEK”

GastroAntalya Yönetim Kurulu Başkanı ve Akdeniz Şefler Kulübü Başkanı Bilal Yüregir, “Türkiye’nin dört bir tarafından bartendarlar en yaratıcı sunumlarıyla kıyasıya mücadele verecek. 18 yaş üstü olan ve aktif olarak çalışan herkesin katılabileceği yarışmada jürinin kriterlerine uymayan sunumlar diskalifiye edilecek. İlk üçte yer alanlar ise Moldovo’da eğitime gönderilecek. Aynı zamanda da uluslararası alanda ağ kurma fırsatı tanınacak” diye konuştu.

“AMACIMIZ TÜRK MİKSOLOJİSİNDE YENİ BİR SAYFA AÇMAK”

GastroAntalya Miksoloji Bölüm Başkanı Mehmet Ciğer, kendisi için bu projenin bir yarışma değil, gastronomiyle miksolojiyi, kültürle yaratıcılığı aynı potada buluşturan bir vizyonun başlangıcı olduğunu vurgulayarak, “Amacımız bartenderların yaratıcılığını teşvik etmek ve Türk miksolojisinde yeni bir sayfa açmak. Yarışmada ilk üçe giren bartenderlar, Moldova’da özel bir eğitim alma fırsatı yakalayacak. Bu deneyim, onların hem teknik bilgi hem de uluslararası vizyon kazanmalarını sağlayacak. Dönüşlerinde edindikleri bilgileri Türkiye’deki meslektaşlarına aktararak sektörde bir domino etkisi yaratacaklarına inanıyorum. Bu yarışmayı tasarlarken en büyük hedefim, sadece bugüne değil, gelecek nesillere bırakılacak kalıcı bir anı yaratmaktı. Her yıl gelişen, değer katan ve ilham veren bir geleneğe dönüşmesi en büyük dileğim” şeklinde konuştu.