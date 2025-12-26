Uyku ilacına gerek yok, doğa var!

Yayınlanma:
Papatya, geceleri daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir ve ayrıca kan basıncını düşürmek ve bazı hastalıkları önlemek gibi birçok potansiyel sağlık faydası da sunar.

Bu yaygın bitki, tarih boyunca ilaç olarak kullanılmıştır ve modern tıbba göre daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir.

Bunun nedeni, papatyanın belirli beyin reseptörlerine bağlanan ve merkezi sinir sistemi aktivitesini azaltarak kaygıyı düşüren apigenin adlı aktif maddeyi içermesidir.

Beslenme uzmanı, papatyanın temelde hafif bir sakinleştirici görevi gördüğünü, yani kaygı, sinirlilik, huzursuzluk ve korku duygularını bastırmak için bir ilaç gibi etki gösterdiğini belirtti.

Ancak bu bitki, daha derin bir uyku sağlamanın ötesinde birçok fayda sunuyor. Healthline'a göre, bu hafif lezzetli bitki, terapötik özelliklerine katkıda bulunan flavonoidler, terpenoidler ve kumarinler gibi çeşitli faydalı bileşikler içeriyor.

Bu bitkinin kan basıncını düşürdüğü de tespit edilmiştir. 2020 yılında yayınlanan bir araştırma makalesi , kan basıncı düzenlemesi, iltihap önleyici, antioksidan, karaciğer koruyucu ve potansiyel kanser önleyici etkiler gibi alanlardaki potansiyelini vurgulamıştır.

Ayrıca bu küçük beyaz çiçek, sinir sisteminin korunmasına, kemik sağlığının korunmasına, böbrek taşı oluşumunun önlenmesine ve kalp atış hızının düzenlenmesine yardımcı olan bir elektrolit olan potasyum açısından da zengindir.

Potasyumun bir diğer faydası da, yüksek tansiyon gibi yüksek tuzlu beslenmeyle ilişkili olumsuz etkileri azaltabilmesidir. Papatya ayrıca güçlü kemik ve dişlerin korunmasına, kas kasılmalarının düzenlenmesine ve normal kan pıhtılaşmasına yardımcı olan kalsiyum açısından da zengindir.

Ayrıca kalbiniz için de faydalı olabilir. Papatya, kalp sağlığını iyileştirebilecek antioksidanlar açısından zengindir. Ek olarak, tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir.

Son olarak, papatya bazı hastalıkların önlenmesine bile yardımcı olabilir. Harvard'a göre, papatya çayı içen kişiler bazı kanser türlerine karşı potansiyel olarak korunabilirler .

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

