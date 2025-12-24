TikTok’un yeni uyku trendi: Sihirli bileşenle ayaklara losyon

Yeni bir trend bu takviyeyi uykuyu iyileştiren "sihirli bir bileşen" olarak adlandırıyor...

Magnezyum, vücudun birçok temel fonksiyonunu destekleyen hayati bir mineraldir. Kalp, sinir, kas ve kemik sağlığı için önemlidir ve ayrıca kalsiyum ve kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Bu mineral aynı zamanda protein üretimi için de çok önemlidir.

TikTok kullanıcıları, magnezyum losyonlarının, yağlarının ve spreylerinin ayak tabanlarına uygulandığında uykuya dalmayı kolaylaştırıcı etkileri hakkında videolar paylaştı.

Videolar milyonlarca kez izlendi ve bir kullanıcı, ayaklarına magnezyum losyonu sürmeye başladıktan sonra uyku kalitesinin her zamankinden daha iyi olduğunu iddia etti.

Utah merkezli RAND Corporation'da uyku psikoloğu olan Dr. Troxel, verdiği bir röportajda, "Magnezyum losyonunun neden cazip geldiğini anlamak kolay" dedi.

"Herkes daha iyi uyku için sihirli bir çözüm arıyor, özellikle de bir ürün moda olduğunda veya doğal bir çözüm gibi göründüğünde," dedi ve ekledi: "Ancak mevcut bilimsel kanıtlar magnezyum losyonunun uykuya yardımcı olduğunu desteklemiyor."

Troxel'e göre, magnezyumun ağızdan veya topikal olarak alınmasının uyku üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar "sınırlı ve en iyi ihtimalle belirsizdir".

Uyku uzmanı, gece rutininin bir parçası olarak yapılan ayak masajının faydalarının, losyonun kendisinden daha fazla uykuya dalmaya katkıda bulunabileceği hipotezini ortaya attı.

"Masaj, vücudun gevşeme tepkisini harekete geçirmeye yardımcı olur ve yatmadan önce rahatlamada gerçekten fark yaratabilir," dedi.

Uyku sağlığının "kanıt temelli" temellerine öncelik vermek, popüler trendleri takip etmekten daha önemlidir.

Bu temeller arasında tutarlı yatma ve kalkma saatleri, gece teknoloji kullanımından kaçınma ve serin, karanlık ve sessiz bir uyku ortamı sağlama yer almaktadır.

Troxel, yatmadan önce teknoloji kullanmanın, uyarıcı ve genellikle bağımlılık yapıcı içerikler ve ışığa maruz kalma nedeniyle uykuyu bozabileceği konusunda uyardı.