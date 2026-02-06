SILK Lazer: Göz Lazer Tedavisinde Yeni Bir Dönem

Gözlük veya kontakt lens kullanmak istemeyen, özellikle miyop ve astigmat gibi kırma kusurları nedeniyle görme kalitesi azalan hastaların aklındaki sorular çoğu zaman benzer:

“Bu yöntem bana uygun mu?”,

“Güvenli mi?”,

“Sonuçlar ne kadar kalıcı?”

Göz lazer tedavileri, teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha öngörülebilir ve daha kontrollü hâle geldi. SILK Lazer, bu gelişimin en yeni örneklerinden biri olarak, miyop ve astigmat tedavilerinde kullanılan modern lazer yöntemleri arasında yerini alıyor.

SILK Lazer teknolojisinin öne çıkan yönlerinden biri, kornea dokusunda oluşturulan lentikülün daha düzgün ve homojen bir yapıda planlanabilmesidir. Bu sayede işlem sırasında hedeflenen numara düzeltmesi, yüksek hassasiyetle uygulanabilir. Cerrah için daha kontrollü bir alan, hasta için ise daha stabil bir görme hedeflenir.

Lazerle yapılan göz tedavilerinde yalnızca işlemin kendisi değil, uzun vadeli görme kalitesi de büyük önem taşır. SILK Lazer, doku planlaması ve lazer enerjisinin dağılımı açısından daha tutarlı sonuçlar elde etmeyi amaçlayan bir teknoloji sunar. Amaç, kısa sürede günlük yaşama dönüşün yanı sıra, uzun vadede kaliteli bir görüş sağlamaktır.

Hastaların en çok merak ettiği konulardan biri de işlem sonrası süreçtir. Uygun hasta seçimi yapıldığında, SILK Lazer sonrasında iyileşme süreci genellikle kontrollü ilerler ve görsel adaptasyon süreci öngörülebilir olur. Bu da hastaların günlük yaşamlarına daha rahat uyum sağlamalarına yardımcı olur.

Burada mutlaka altı çizilmesi gereken bir nokta vardır:

Her miyop veya astigmat hastası her lazer yöntemi için uygun olmayabilir. SILK Lazer de dâhil olmak üzere tüm lazer tedavilerinde, detaylı göz muayenesi ve kişiye özel değerlendirme temel şarttır. Kornea kalınlığı, göz yapısı ve hastanın görsel beklentileri birlikte ele alınmalıdır.

Bir hekim olarak önceliğim, hastaya “en yeni teknoloji”yi değil, en doğru tedavi yöntemini önermektir. SILK Lazer, uygun hastalarda tercih edildiğinde, miyop ve astigmat tedavisinde güncel, hassas ve kontrollü bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

Göz lazer tedavisinde artık tek bir yöntemden söz etmiyoruz.

Kişiye özel planlama, teknoloji kadar belirleyici hâle gelmiştir.

Ve bugün, SILK Lazer gibi yeni nesil yaklaşımlar sayesinde, miyop ve astigmat tedavisinde daha öngörülebilir ve güvenli bir dönemden söz etmek mümkündür.