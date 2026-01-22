Öksürüğü nasıl yatıştırabilirsiniz? Dokuz etkili yöntem

Öksürme, vücudu bakteri ve virüs gibi istenmeyen patojenlerden koruyan bir reflekstir.Öksürük, vücudu bakteri ve virüs gibi istenmeyen patojenlerden koruyan bir reflekstir.

Vücudu bakteri ve virüs gibi istenmeyen patojenlerden koruyan bu refleks, aynı zamanda akciğerlere hava taşıyan ve akciğerlerden hava çıkaran tüplerin iltihaplanması olan bronşitin de yaygın bir belirtisidir.

Öksürük genellikle tuzlu suyla gargara yapmak, sıcak duştan çıkan buharı solumak, bal içmek, ılık sıvılar tüketmek gibi ev remediesi yöntemleriyle beş dakika içinde geçebilir.

ÖKSÜRÜKTEN HIZLICA KURTULMAK İÇİN EV ÇÖZÜMLERİ:

Buhar solunumu

Uzun süre ılık suyla duş alın ve buharın solunum yollarınızı rahatlatmasına izin verin .

Okaliptüs yağı ile yapılan buhar tedavisi de faydalıdır. Kabı sıcak suyla doldurup içine birkaç damla yağ damlatmanız gerekir. Başınızı suyun üzerine koyun ve yaklaşık 10 dakika boyunca derin nefes alın.

Öksürük şurupları

Öksürük şurupları öksürüğü bastırabilir ve kuru ve tahriş olmuş boğazı nemlendirebilir. Benzoin veya mentol özünden yapılmış bir şurup tercih etmelisiniz.

Nane özü öksürüğün süresini kısaltabilir ve nanede bulunan bir bileşik olan mentol, solunum yollarını açarak daha kolay nefes almayı sağlar .

Tuzlu suyla gargara yapmak

Tuzlu suyla gargara yapmak öksürüğü yatıştırmanın yanı sıra boğaz ağrısını da hafifletebilir.

Tuzlu su balgamı yumuşatıp incelterek öksürmeyi kolaylaştırır.

Tuzlu su ile gargara yapmak için, çeyrek çay kaşığı, en fazla yarım çay kaşığı tuzu 240 ml ılık suyla karıştırın; su asla çok sıcak olmamalıdır.

Tuzun ılık suya karıştırılması daha keyifli olsa da, soğuk suyla gargara yapmak da aynı derecede etkilidir.

Ilık su, tuzun suda daha kolay çözünmesine yardımcı olur; bu, iri taneli deniz tuzu veya koşer tuzu kullanılıyorsa önemlidir ancak her türlü tuz kullanılabilir.

Boğazın arkasına tuzlu su ile gargara yapılır . Bir yudum tuzlu su alın, başınızı geriye doğru atın ve gargara yapın, ardından tükürmeden önce ağzınızda birkaç kez çalkalayın. Bu işlem, 240 ml suyun tamamı tüketilene kadar tekrarlanmalıdır.

Bundan sonra ağız ve dişler temiz suyla yıkanır.

Tuzlu suyu yutmaktan kaçınmalısınız, çünkü bu potansiyel olarak riskli olabilir; yani kalsiyum eksikliğine ve yüksek tansiyona neden olabilir . Çok fazla tuz tüketmek dehidrasyona yol açabilir.

Boğaz ağrısı durumunda günde 3-4 kez, en fazla 3 gün boyunca gargara yapılması önerilir; günde 1-2 kez gargara yapılabilir.

12 yaşından büyük çocukların gargara yapması önerilir.

Bal tüketmek

Bal, öksürük ilacı kadar etkili olabilir.

Bu madde, hastalık yapan bakteri ve virüsleri öldüren bir antimikrobiyal ajan görevi görür.

Öksürüğü hafifletmek için 1 çay kaşığı bal içilebilir veya ılık çaya karıştırılabilir.

Bir yaşın altındaki çocuklara bal verilmemelidir.

Ananasta bulunan bromelaini deneyin

Bromelain, genellikle ananasta bulunan bir enzim-proteindir . Mukusun parçalanmasına yardımcı olan bir mukolitik görevi görür.

Öksürük şikayetinizi hafifletmek için ananas suyu içebilirsiniz, ayrıca bromelain takviyesi de alabilirsiniz, ancak mutlaka bir doktora danışmanız gerekir.

FAYDALI OLDUĞU KANITLANMIŞ BİTKİLER

Soğuk algınlığı belirtilerini iyileştirdiği gösterilen bitkiler şunlardır:

Papatya

Zencefil

Hatmi kökü

Kaygan karaağaç

Kekik

1 yemek kaşığı kuru otu 1 yemek kaşığı balla karıştırın. Ocağın üzerinde kısık ateşte bekletin ve biraz soğuduktan sonra şurubu tülbentten süzün.

Bunu günde birkaç kez doğrudan tüketebilir veya bir fincan çaya ekleyebilirsiniz.

Bol bol ılık sıvı tüketin

Sıcak çay ve çorba gibi diğer sıcak sıvılar boğaz ağrısını yatıştırır. Bu bölge sakinleştiğinde, vücut herhangi bir şeyi dışarı atmaya çalışmayı bırakır.

Susuz kalmamak

Yeterli miktarda su içmek enfeksiyonu önlemeye yardımcı olur ve balgamı incelterek öksürmeyi kolaylaştırır.

Sıcak çay, çorba ve su, kuru ve tahriş olmuş boğazı rahatlatır.

Nemlendirici kullanın

Nemlendiriciler havadaki nemi artırmaya yardımcı olur, bu da kuru öksürük ve boğaz ağrısı için faydalı olabilir.

Ayrıca nemlendiriciye birkaç damla uçucu yağ da damlatabilirsiniz.

ÖKSÜRÜĞÜ ÖNLEMEYE YÖNELİK UZUN VADELİ STRATEJİLER

Yaşam tarzında ve beslenme alışkanlıklarında yapılacak bazı değişiklikler öksürüğün tedavisinde ve önlenmesinde yardımcı olabilir.

Sigara içmekten kaçınmak

Sigara içmek, hatta pasif içicilik bile , solunum yollarında tahrişe ve iltihaplanmaya neden olarak öksürüğü kötüleştirebilir.

Diyet değişiklikleri

Asit reflüsü, kuru öksürüğün en yaygın nedenlerinden biridir. Mide asidinin yemek borusuna (boğazı mideye bağlayan boru) geri kaçmasına neden olur.

Bu bağlamda, mide ekşimesine neden olan yiyecek ve içeceklerden kaçınmalısınız, örneğin:

Alkol

Kafein

Çikolata

Turunçgiller

Yüksek yağ içeriğine sahip yiyecekler veya kızarmış yiyecekler

Nane

Acılı yemekler

Domatesler

Beslenmenize probiyotik ekleyin

Probiyotikler, bağışıklık sistemini destekleyen faydalı bağırsak bakterileridir. Bu bakteriler öksürüğü baskılamaz, ancak güçlü bir bağışıklık sistemi öksürüğün süresini kısaltabilir.

ÖKSÜRÜK İÇİN NE ZAMAN TIBBİ YARDIM ALINMALI?

Akut öksürük genellikle üç hafta içinde kendiliğinden geçer. Öksüren 3 aylıktan küçük bir bebek mutlaka doktora götürülmelidir ve yetişkinler de şu durumlarda doktora gitmelidir:

Öksürük 10 ila 14 günden daha uzun sürerse

Öksürük sırasında kanlı balgam oluşursa

Ateş varsa

Gece terlemeleri varsa

Kalp yetmezliğinin belirtileri vardır ; örneğin bacaklarda şişme veya yatarken kötüleşen öksürük

Stridor , nefes alırken çıkan tiz bir ses varsa

Kalın, sarımsı yeşil renkte ve hoş olmayan bir kokuya sahip mukus bulunursa

istem dışı kilo kaybı

Öksürük çok şiddetliyse