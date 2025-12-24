Nefesiniz diyabeti ele veriyor olabilir: Ağızdaki bu 2 belirtiye dikkat!

Tip 2 diyabet, kalp hastalığı veya felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Dahası, yüksek kan şekeri seviyeleri, gözler, sinirler, böbrekler ve kan damarları da dahil olmak üzere vücudun çeşitli bölümlerinde uzun vadeli hasara neden olabilir.

Uzmanlar tip 2 diyabeti olan herkesin semptom göstermeyeceğini, ancak semptom gösterenlerde sık görülen belirtilerin istemsiz kilo kaybı, sürekli susama, sık idrara çıkma ve aşırı yorgunluk olduğunu belirtiyor.

Diğer belirtiler arasında kesik veya yaraların yavaş iyileşmesi, genital bölgede kaşıntı ve bulanık görme yer alır.

Daha az belirgin bazı semptomlar da vardır, özellikle ağzı etkileyenler. Healthline'ın bildirdiğine göre, nefesinizde "meyvemsi" bir koku fark edebilirsiniz; bu, vücut insülini düzgün kullanamadığında enerji için yağ hücrelerinin parçalanmasının ve keton üretiminin bir sonucudur.

ZAMANINDA TEPKİ VERİN

Yemeklerden sonra sıkça görülen bir belirti, büyük endişe kaynağı olabilir.

Bu nedenle nefesinizde meyvemsi veya güçlü bir kimyasal koku olabilir. Ayrıca, diyabet, yüksek kan şekeri nedeniyle tükürük akışının azalması sonucu ağız kuruluğuna neden olabilir.

İki diyabet türü arasında belirtiler sıklıkla örtüşse de uzmanların tavsiyesine göre tip 1 "genellikle daha hızlı gelişir ve gençlerde daha yaygındır". Kendinizde veya çocuğunuzda tip 2 diyabet olduğundan şüpheleniyorsanız bir hekime danışmanız önemlidir.