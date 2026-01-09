Ne ibuprofen ne de parasetamol: Bel ağrısı için gerçek ilaçsız çözüm

Yayınlanma:
Kronik bel ağrısı, dünya çapında milyonlarca insanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen çok yaygın bir sorundur. Çeşitli tedavi yöntemleri mevcut olsa da, son araştırmalara göre fiziksel egzersiz, ağrıyı azaltmada etkili ve güvenli bir alternatif olarak öne çıkmaktadır .

BEL AĞRISI İÇİN AĞRI KESİCİ OLARAK FİZİKSEL EGZERSİZ

Spor Bilimi ve Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir çalışma, aerobik ve kuvvet egzersizlerini birleştiren bir eğitim programına katılan kronik bel ağrısı olan hastalarda ağrı seyrini inceledi. Araştırmacılar, 14 hafta boyunca ağrının hem her seansın hemen ardından hem de tüm program boyunca nasıl azaldığını analiz ettiler .

1366-2000.webp

Sonuçlar, egzersizin güçlü bir ağrı kesici etkisi olduğunu ortaya koydu . Bel ağrısı, özellikle programın ilk birkaç haftasında önemli ölçüde azaldı, ancak azalma hızı daha sonra yavaşladı. Bu durum, egzersizin başlangıçtaki faydalarının önemli olduğunu ve zamanla istikrara kavuşarak ağrıyı başlangıçtaki seviyelerden daha düşük tuttuğunu göstermektedir.

BEL AĞRISINI ÖNLEME VE AZALTMA STRATEJİLERİ

İlginç bir yönü ise, egzersizin anlık etkisi olan ve egzersiz kaynaklı hipoaljezi olarak bilinen durumun program boyunca devam etmesidir. Her seans ağrıda önemli bir azalmaya yol açmış , bu da egzersizin sadece kümülatif bir fayda sağlamakla kalmayıp, akut ataklar sırasında anlık rahatlama da sağladığını göstermektedir.

1200-800.webp

Ağrıların hafiflemesinin yanı sıra, katılımcılar aerobik kapasite, kas gücü ve ağrının psikolojik algılanması gibi diğer alanlarda da iyileşme gösterdiler. Eğitim programının sonunda fiziksel engellilik, hareket korkusu ve ağrıya bağlı felaketçi davranışlar önemli ölçüde azaldı .

Çalışma ayrıca, başlangıçta daha yüksek ağrı seviyelerine sahip hastaların daha belirgin bir azalma yaşadığını , ancak etkinin giderek azaldığını vurguladı. Dahası, kronik ağrı süresi daha kısa olanların daha iyi sonuçlar elde ettiği, bu da erken müdahalenin daha etkili bir iyileşme için kilit önem taşıyabileceğini düşündürmektedir.

1366-2000-1.jpeg

Bu araştırma , kronik bel ağrısının tedavisinde düzenli, orta ila yoğun egzersiz programlarının benimsenmesinin önemini vurgulamaktadır . Ayrıca, egzersizin en belirgin faydalarının başlangıçta ortaya çıkmasına rağmen, bu olumlu etkileri uzun vadede korumak için tutarlı bir uygulamanın şart olduğu fikrini de güçlendirmektedir.

Sonuç olarak, bilimsel kanıtlar kronik bel ağrısının yönetimi için egzersizin terapötik bir strateji olarak dahil edilmesini güçlü bir şekilde desteklemektedir . Egzersiz, anlık ağrı kesici etkilerine ek olarak, bu rahatsızlıktan muzdarip olanların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirebilecek kalıcı faydalar sağlar.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

