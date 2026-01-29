Ne dolgu ne botoks: Bilim insanları gençlik iksirini pazar tezgahında buldu!

Eğer evinizde nar varsa bir hazineye sahipsiniz demektir: Bir araştırmaya göre nar, iltihabı ve kardiyovasküler sorun riskini azaltıyor.İçeriğindeki güçlü antioksidan olan punikalagin, sağlıklı yaşlanma için bir araç olduğunu kanıtlıyor.

Manchester Metropolitan Üniversitesi, Queen's Tıp Araştırma Enstitüsü ve Edinburgh Üniversitesi'ndeki (Birleşik Krallık) araştırmacılar tarafından yürütülen bir klinik çalışma, nar özütünün hem normal kilolu hem de fazla kilolu yaşlı yetişkinlerde iltihaplanma belirteçlerini ve kan basıncını düşürebildiğini ortaya koymuştur . Bunun nedeni, narın polifenoller açısından zengin bir bileşik olması ve güçlü bir antioksidan olan punikalagin içeriğinin yüksek olmasıdır.

Yayınlanan bir çalışmada , 55 ile 70 yaşları arasında 86 yetişkin değerlendirildi; bunlardan 76'sı deneyi tamamladı ve iki gruba ayrıldı. 12 hafta boyunca, bir grup her gün plasebo kapsülü alırken, diğer grup Alicante ve Murcia'da yetiştirilen nar meyvesinden elde edilen ve %30 punikalagin ve %50 polifenol içeren nar özütü kapsülü aldı.

Çalışma süresince periyodik olarak kan basıncı, antropometrik parametreler ve kan testleri yapıldı; ayrıca serum inflamatuar belirteçleri, kan şekeri ve lipid düzeyleri ölçüldü. Katılımcılar başlangıçta teşhis edilmiş herhangi bir patolojisi olmayan sağlıklı bir popülasyon olmasına rağmen, çalışma, önemli bir kısmının başlangıçta yüksek inflamatuar belirteç düzeylerine ve sistolik kan basıncına sahip olduğunu göstermektedir .

Sonuçlara gelince, nar özü verilen grupta, yaşlanmayla ilişkili kronik inflamasyonun ana belirteçlerinden biri olan interlökin-6'da (IL-6); inflamatuar sitokin IL-1B'de; ve sistolik kan basıncında -5,22 milimetre cıva (mmHg) azalma görüldü; bu, kardiyovasküler olay riskinde yaklaşık %10'luk bir azalmayla ilişkili, klinik olarak anlamlı bir azalmadır .

Ayrıca, istatistiksel olarak anlamlı değerlere ulaşmasa da, CRP ve TNF-α açısından pozitif eğilimler göstererek belirgin bir anti-enflamatuar yön de sergilediler .

Uzmanlar, "Bu sonuçlar, punikalagin'i sağlıklı yaşlanmaya yönelik kapsamlı bir yaklaşım içinde çok ilginç bir araç olarak konumlandırıyor " diyor.

DİKKATE ALINMASI GEREKENLER

Kronik düşük dereceli iltihaplanma, aylarca veya yıllarca belirti vermeden devam edebilmesine rağmen, birçok fizyolojik ve patolojik süreçte fonksiyon kaybı ve doku ve organların ilerleyici bozulmasıyla ilişkilidir. Ayrıca, diyabet, kalp sorunları, kanser, otoimmün bozukluklar ve bilişsel gerileme gibi ciddi hastalıkların gelişiminde rol oynar , yaşlılarda morbiditeyi artırır ve sağlıklı yaşlanmayı engeller.

Araştırmacılar , daha uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir .