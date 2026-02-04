Musk söz verdi! Tamamen görme engelliler bile Neuralink implantı sayesinde görebilecekler

Yayınlanma:
Elon Musk yine iddialı bir söz verdi! Neuralink’in Blindsight çipleriyle görme engellilere görme yetisini geri kazandırmayı vaat ediyor. Bu, doğuştan kör olanlar dahil, görsel korteksi sağlam kalan kişilere düşük çözünürlükten başlayarak görme imkânı sunmayı hedefliyor. Musk’ın “tamamen görme engelliler bile görebilecek” açıklaması, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Elon Musk'ın teknoloji şirketi Neuralink, tamamen görme yetisini kaybetmiş hastalara görme yetisini geri kazandırmak için tasarlanan Blindsight implantının ilk insan klinik denemelerine hazırlanıyor.

ELON MUSK'IN ŞİRKETİ BU YIL KLİNİK DENEMELERE BAŞLIYOR

İmplant işlemlerinin bu yıl başlaması bekleniyor. Şirketin planı, başlangıçta düşük çözünürlüklü teknoloji sunmak ve gelecekte bunu ölçeklendirebilmektir.

Elon Musk, X platformunda iyimser bir açıklama yaptı: "Yasal onay bekleniyor, bu nedenle ilk Blindsight teknolojimizi piyasaya sürmeye hazırız. Bu teknoloji, tamamen görme engelli kişilerin bile başlangıçta düşük çözünürlükte ve sonunda yüksek çözünürlükte görmelerini sağlayacak."

Blindsight, beynin görsel korteksi sağlam kaldığı sürece, her iki gözünü ve optik sinirini kaybetmiş kişilere görme yetisini geri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Musk, X'te yayınlanan önceki bir yazısında, "Neuralink'in Blindsight cihazı, her iki gözünü ve optik sinirini kaybetmiş olanlara bile görme olanağı sağlayacak" demişti.

Teknoloji milyarderi, "Görsel korteks sağlam kaldığı sürece, bu teknoloji, doğuştan kör olanlara bile ilk kez görme yeteneği kazandıracak" diye ekledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

