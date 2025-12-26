Kışın artan eklem ağrılarına karşı ne yapılmalı?

Soğuk ve nemli havaların etkisini artırdığı kış aylarında eklem ağrıları da birçok kişide daha belirgin hale geliyor.

Özellikle diz, bel, omuz ve el eklemlerinde hissedilen ağrılar; günlük yaşam kalitesini düşürürken hareket kabiliyetini de olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, kışın artan eklem ağrılarına karşı alınabilecek önlemler konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.

SOĞUKTAN KORUNMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Düşük sıcaklıklar kas ve eklemlerde sertliğe neden olabiliyor. Bu nedenle eklemlerin sıcak tutulması, kalın ve katmanlı giyinilmesi öneriliyor. Özellikle dizlik, bileklik ve atkı gibi koruyucu giysiler eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabiliyor.

HAREKETTEN UZAK KALMAYIN

Kış aylarında hareketsiz kalmak eklem ağrılarını artıran en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor. Uzmanlar; hafif tempolu yürüyüş, evde yapılan esneme ve eklem açıcı egzersizlerin düzenli olarak uygulanmasını tavsiye ediyor.

Hareket, eklem sıvısının artmasına katkı sağlayarak sertliği azaltıyor.

DOĞRU BESLENME DESTEK SAĞLIYOR

Omega-3 yağ asitleri içeren balık, ceviz ve keten tohumu gibi besinler eklem sağlığını destekliyor. Ayrıca kalsiyum ve D vitamini açısından zengin beslenmenin, kemik ve eklemlerin güçlenmesinde önemli rol oynadığı belirtiliyor. Kış aylarında güneş ışığının azalması nedeniyle D vitamini eksikliğine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

ANİ ISI DEĞİŞİMLERİNDEN KAÇINILMALI

Sıcak ortamdan aniden soğuk havaya çıkmak eklem ağrılarını tetikleyebiliyor. Bu nedenle dışarı çıkmadan önce vücudun uygun şekilde korunması ve ortam değişimlerine dikkat edilmesi öneriliyor.

AĞRILAR ŞİDDETLENİRSE UZMAN DESTEĞİ ALINMALI

Dinlenmeye ve alınan önlemlere rağmen geçmeyen eklem ağrılarında mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiği vurgulanıyor.

Özellikle romatizmal hastalık öyküsü olan kişilerin kış aylarında kontrollerini ihmal etmemesi büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, kışın eklem ağrılarını hafifletmenin mümkün olduğunu belirterek; düzenli hareket, doğru beslenme ve soğuktan korunmanın birlikte uygulanmasının en etkili yöntemler arasında yer aldığını ifade ediyor.

KIŞIN EKLEM AĞRISI NEDEN OLUR?

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte eklem ağrılarında belirgin bir artış yaşanıyor. Özellikle diz, bel, boyun ve el eklemlerinde hissedilen ağrılar, günlük yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

Uzmanlar, kış aylarında artan eklem ağrılarının tek bir nedene bağlı olmadığını, birçok faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını belirtiyor.

SOĞUK HAVA EKLEMLERİ ETKİLİYOR

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kaslar ve bağ dokular daha fazla geriliyor. Soğuk, eklem çevresindeki dokuların sertleşmesine neden olurken, bu durum hareket kabiliyetini azaltarak ağrı hissini artırabiliyor.

Ayrıca soğuk havada kan dolaşımının yavaşlaması da eklemlerin yeterince beslenememesine yol açabiliyor.

HAVA BASINCI DEĞİŞİMLERİ AĞRIYI TETİKLİYOR

Kış aylarında sıkça yaşanan hava basıncı değişimleri, eklem içindeki sıvı basıncını etkileyebiliyor. Özellikle romatizma, kireçlenme ve artrit gibi kronik eklem rahatsızlığı olan kişilerde bu değişimler ağrı ve sertlik hissini artırabiliyor.

KIŞIN EKLEM AĞRILARINA İYİ GELEN BESİNLER

Soğuk havaların etkisiyle kış aylarında eklem ağrıları daha sık hissedilebiliyor. Düşen hava sıcaklığı, kasların ve eklemlerin daha kolay sertleşmesine neden olurken, doğru beslenme eklem sağlığını korumada önemli rol oynuyor.

Uzmanlar, iltihaplanmayı azaltan ve kemik-eklem yapısını destekleyen besinlerin düzenli tüketilmesini öneriyor.

OMEGA-3 ZENGİNİ BALIKLAR

Somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar, içerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde eklem iltihabını azaltmaya yardımcı oluyor. Haftada en az iki kez balık tüketimi, eklem ağrılarının hafiflemesine katkı sağlayabiliyor.

ZEYTİNYAĞI VE SAĞLIKLI YAĞLAR

Zeytinyağı, antioksidan ve iltihap giderici özellikleriyle eklem sağlığını destekliyor. Salatalarda ve yemeklerde zeytinyağı tercih edilmesi, kış aylarında eklemlerin korunmasına yardımcı olabiliyor.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Süt, yoğurt ve peynir gibi kalsiyum açısından zengin besinler, kemik yoğunluğunu koruyarak eklemlere binen yükün azalmasına destek oluyor. D vitamini ile birlikte tüketildiğinde etkisi daha da artıyor.