Kırmızı soğan mı sarı soğan mı? Neden salatada kırmızı yemekte sarı?

Bu soğan türleri ayrıca sindirim sistemini ve bağışıklığı destekleyen vitaminler, mineraller ve prebiyotik lifler içerir. Düzenli soğan tüketimi vücudun genel sağlığına ve iyiliğine katkıda bulunabilir ve farklı yemeklerde hazırlanması ve kullanılması, lezzet ve besin faydalarını birleştirmeyi sağlar.

HANGİ SOĞAN DAHA FAZLA FLAVONOİD İÇERİR?

Flavonoidler , meyvelerde, sebzelerde, tahıllarda, çayda, şarapta ve diğer bitkisel gıdalarda bulunan doğal bileşiklerdir. Her birinin kendine özgü kimyasal yapısı, biyolojik aktivitesi ve sağlık yararları olan birçok alt grubu vardır.

İltihap önleyici ve antioksidan özelliklerinin yanı sıra kalp sağlığına faydalarıyla da ilişkilendirilirler.

Kırmızı soğan, normal soğana göre daha fazla flavonoid içerir. Her iki soğan türü de kuersetin flavonoidini içerir ancak sadece kırmızı soğanlar kırmızı ve mor rengin nedeni olan ve kırmızı soğanların flavonoid içeriğini artıran antosiyanin içerir.

KIRMIZI VE SARI SOĞANLARIN SAĞLIK FAYDALARI

Kırmızı ve sarı soğanların sağlık açısından birçok faydası, yüksek flavonoid içeriklerinden kaynaklanmaktadır.

Antioksidan Ve Anti-inflamatuar Etkiler - kırmızı ve sarı soğanlardaki flavonoidler serbest radikalleri nötralize eder, oksidatif stresi azaltır ve kalp hastalığı ve kanser gibi kronik hastalık riskini düşürebilir.

Kalp Ve Metabolik Sağlığı Destekler - Soğan flavonoidleri, hipertansiyonu olan kişilerde kan basıncını düşürerek ve tehlikeli olabilen oksitlenmiş LDL parçacıklarının seviyesini azaltarak kalp sağlığını destekler. Kuersetin ayrıca antidiyabetik etkilere sahip olabilir ve hücre hasarını ve iltihabı azaltabilir.

Olası Kanser Önleyici Ve Antimikrobiyal Etkiler - laboratuvar çalışmaları, soğanlardaki biyoaktif bileşiklerin prostat, meme, cilt ve karaciğer kanseri de dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerine karşı koruma sağlayabileceğini göstermektedir. Ayrıca, soğanlardaki bileşenler bazı kanser ilaçlarının etkilerini artırabilir.

Sindirim Sağlığını Destekler - soğanlardaki prebiyotik lif, bağırsak bakterileri için besin görevi görür ve bu da dengeli bir bağırsak mikrobiyotasının korunmasına ve zararlı bakterilerin varlığının azaltılmasına yardımcı olabilir. Prebiyotik liflerin fermantasyonu, kolon hücreleri için enerji kaynağı görevi gören ve anti-inflamatuar özelliklere sahip kısa zincirli yağ asitleri üretir.

Mineraller ve vitaminler açısından zengin olan soğanlar, yemeklere lezzet katmanın yanı sıra , kan basıncını düşürmeye yardımcı olan potasyum kaynağıdır. Kırmızı soğan ve normal soğan da C vitamini ve sağlığa katkıda bulunan diğer temel besin maddeleri açısından mükemmel kaynaklardır .

KIRMIZI SOĞAN NE ZAMAN, SARI SOĞAN NE ZAMAN KULLANILIR?

Kırmızı soğan - hafif ekşi ve tatlı bir tada sahiptir. Salatalarda, kahvaltılık gevreklerde, turşu yapımında ve sandviçlerde - soğanın çiğ olarak kullanılması gereken her yerde - en iyi sonucu verir. Sadece kısa süreli tavada kızartma için uygundur, uzun süreli ısı işlemine ideal değildir.

Sarı soğan, pişirme ile yumuşayan, daha güçlü ve karmaşık bir tada sahiptir. Pişirme, fırınlama ve karamelize etme için en uygunudur. Karamelize olduğunda tatlılaşır.

SOĞANLARDAKİ FLAVONOİD İÇERİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Soğanları doğramak, toplam flavonoid içeriğinde hafif bir kayba yol açabilir.

Depolama süresi, kırmızı veya haşlanmış soğanların toplam flavonoid içeriğini etkilemez ve pişirme, kızartma veya haşlanmış soğanların sıcak bir ortamda saklanması toplam flavonoid içeriğini azaltmaz.