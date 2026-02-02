Kabızlık, karın ağrısı... Yoksa gizli suçlu fazla alınan o mineral mi?

Vitaminler ve mineraller vücudun düzgün çalışmasında önemli bir rol oynar. Beslenme ihtiyaçlarının çoğu sağlıklı ve dengeli bir diyetle karşılanmalıdır ancak bazı insanlar takviye kullanmayı tercih eder.

Demir, bu takviyelerden biridir; kanda oksijen taşıyan hemoglobinin üretimi için gerekli bir mineraldir. Demir eksikliği, yorgunluk, enerji düşüklüğü, nefes darlığı ve hızlı kalp atışı gibi belirtilerle kendini gösteren demir eksikliği anemisine neden olabilir. Bunu önlemek için bazı kişiler demir takviyesi alabilir.

Ancak İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), internet sitesinde "çok yüksek miktarlarda" demir almanın şunlara neden olabileceği konusunda uyarıyor:

Kabızlık;

Mide bulantısı hissi;

Kusma;

Karın ağrısı.

Bu belirtiler ortaya çıkarsa, demir dozunuzu azaltmanın zamanı gelmiş olabilir. Çocuklarda çok fazla demir ölümcül olabilir. NHS (İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi) şöyle diyor:

"Çok yüksek dozda demir, özellikle çocuklarda ölümcül olabilir, bu nedenle her zaman çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın."

Yetişkinler için yüksek doz demir, 20 mg'ın üzerindeki miktarlar olarak kabul edilir.

NE KADAR DEMİR ALMANIZ GEREKİYOR?

19 yaş ve üzeri erkekler: Günde 8,7 mg

19-49 yaş arası kadınlar: Günde 14,8 mg

50 yaş ve üzeri kadınlar: Günde 8,7 mg

Menopoz sonrası dönemde olup hala adet gören kadınların, 19-49 yaş arası kadınlarla aynı miktarda ilaca ihtiyaç duymaları mümkündür.