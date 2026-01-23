İnme sonrası iletişim sorunlarına karşı yeni umut: Yapay zeka ile ses ve duygu geri geliyor

İnme sonrası iletişim sorunlarına karşı yeni umut: Yapay zeka ile ses ve duygu geri geliyor
Dizartri olarak bilinen konuşma bozukluğu, inmenin çok yaygın bir sonucu olup, inme geçirenlerin neredeyse yarısını etkilemektedir. Şimdi, yeni bir giyilebilir yapay zeka cihazı , kendilerini bu vahim durumda bulan insanlar için iletişimi kolaylaştırabilir.

Felç, yüz kaslarında ve ses tellerinde zayıflığa neden olarak net ve akıcı konuşmayı, ayrıca tam cümle kurmayı zorlaştırabilir.

Çoğu insan sonunda iyileşse de, bu süreç genellikle yavaş ve son derece sinir bozucu olur. Rehabilitasyon sırasında yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenir.

Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları bunu değiştirmenin bir yolunu buldular. Revoice adında giyilebilir bir cihaz geliştiriyorlar. Bu cihaz, konuşma bozukluğu olan kişilerin daha doğal bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı oluyor.

Araştırma ekibinin liderlerinden Profesör Luigi Occhipinti, "İnsanlar felç geçirdikten sonra disartri geliştirdiklerinde bu son derece sinir bozucu olabilir," diye açıklıyor. "Tam olarak ne söylemek istediklerini biliyorlar, ancak bunu ifade etmekte fiziksel olarak zorlanıyorlar. Bunun nedeni, felcin beyin ve boğaz arasındaki sinyalleri bozmuş olmasıdır."

revoice-cambridge.png

Revoice, bu sinyalleri çözmeyi ve geri kazandırmayı amaçlamaktadır. Birçok hasta sonunda doğal konuşma yeteneğini geri kazandığı için, sadece geçici yardıma ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, beyin implantları gibi invaziv çözümler genellikle gereksizdir. Revoice, invaziv olmayan, giyilebilir bir alternatif sunmaktadır.

Cihaz, yumuşak, ayarlanabilir bir yakaya benziyor. Esnek tekstil sensörleri ve kablosuz bir devre kartı ile donatılmıştır. Entegre yapay zeka sistemi, iki yapay zeka ajanı kullanarak konuşma sinyallerini çözüyor. Birincisi, boğaz kaslarındaki titreşimleri algılayarak anlaşılmayan konuşmalardan kelimeleri geri getiriyor ve cümleleri tahmin ediyor. İkincisi ise boyun bölgesindeki nabzı ölçerek hastanın duygusal durumunu tanıyor.

Dolayısıyla, bu cihaz yalnızca cümlelerin tamamını geri getirmekle kalmıyor, aynı zamanda onları duygusal olarak anlamlı ve mantıksal olarak birbirine bağlı hale getiriyor.

Daha önceki konuşmasız sistemler öncelikle sağlıklı katılımcılar üzerinde test edilmişti. Gerçek dünya uygulamalarında sınırlı kullanımları vardı. Ayrıca kelimeler arasında bir ila üç saniyelik bir duraklama gerektiriyorlardı. Bu da konuşmada doğal olmayan ve rahatsız edici gecikmelere neden oluyordu.

Revoice bu sınırlamaların üstesinden geliyor. Cihaz, boğaz sensörleri ve hafif bir dil modeli içeren yapay zeka tabanlı bir sistem kullanarak, sessizce oluşturulan kelimeleri neredeyse anında tam cümlelere dönüştürüyor.

Sağlıklı gönüllülerle yapılan ilk testlerin ardından cihaz optimize edildi. Daha sonra beş inme hastası üzerinde test edildi. Sonuçlar, kelimeler için %4,2 ve cümleler için %2,9 gibi son derece düşük bir hata oranı gösterdi.

Örneğin, bir katılımcı "Hastaneye gidiyoruz" diye söylediğinde, sistem bunu çıkarılan duygu (hayal kırıklığı) ve bağlamsal ipuçları (gece geç saatler) temelinde genişletti: "Biraz geç olmasına rağmen hâlâ rahatsız hissediyorum. Şimdi hastaneye gidebilir miyiz?"

Katılımcılar, Revoice kullanırken önceki yöntemlere kıyasla %55 daha tatmin olduklarını bildirdiler. Araştırmacılar, gelecekteki sürümlerin çok dilli destek ve günlük kullanım için daha fazla özerklik sunmasını umuyor.

Araştırmacılar, cihazın sadece felç vakalarında değil, Parkinson hastalığı veya motor nöron hastalığı olan kişilerde de faydalı olabileceğine inanıyor.

Revoice, dayanıklı, nefes alabilen ve yıkanabilir kumaştan üretilmiştir. Bu özelliği sayesinde günlük kullanıma uygundur. 1800 mWh kapasiteli bir batarya ile çalışır ve tek şarjla tüm gün dayanması beklenir.

Ürünün piyasaya sürülebilmesi için daha büyük klinik denemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Başarılı olması durumunda, ekip çoklu dil desteği eklemeyi planlamaktadır. Ayrıca, tanınan duygusal ifadelerin yelpazesini genişletmek de planlanmaktadır.

