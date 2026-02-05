Herkese Uygun Katarakt Ameliyatı

Herkese Uygun Katarakt Ameliyatı
Yayınlanma:
Veni Vidi Göz Bakırköy hekimlerinden Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nurcan Sonat sizler için açıklıyor.

Muayene odasında katarakt tanısı alan birçok hastanın aklından aynı soru geçiyor:

“Bu ameliyat bana uygun mu?”

Aslında bu soru yalnızca tıbbi bir kaygıyı değil, çoğu zaman hayatın içinden gelen bir endişeyi de barındırıyor. Görmesi azalan, günlük işlerini yapmakta zorlanan ama ameliyat fikrini maddi nedenlerle erteleyen çok sayıda hastayla karşılaşıyoruz. Oysa katarakt, beklemek zorunda olunan bir hastalık değildir.

Katarakt, gözün doğal merceğinin zamanla saydamlığını kaybetmesiyle ortaya çıkar. Bu durum yalnızca bulanık görmeye yol açmaz; denge sorunları, düşmeler, ev kazaları ve kişinin sosyal hayattan geri çekilmesi gibi pek çok sonucu da beraberinde getirebilir. Görme azaldıkça, yaşam alanı da fark edilmeden daralır.

Burada önemli bir noktayı özellikle vurgulamak isterim.

Katarakt ameliyatı, her hasta için tek tip ve yüksek maliyetli bir işlem olmak zorunda değildir.

Günümüzde tıbbi olarak güvenilir, uzun yıllardır kullanılan ve temel görme ihtiyacını karşılayan lens seçenekleriyle de başarılı katarakt ameliyatları yapılabilmektedir.

Özellikle uzun süre güvenle kullandığımız yüzbinlerce hastada güvenle kullanılan göz içi lensler, doğru hasta değerlendirmesiyle tercih edildiğinde hastaların büyük bir bölümünde net ve sağlıklı bir görüş sağlar. Günlük yaşamda daha güvenli yürümek, televizyon izlemek, ev içinde rahat hareket edebilmek çoğu hasta için yeniden mümkün hâle gelir. Bu da katarakt tedavisinin yalnızca “görmek” değil, “hayata daha güvenle devam etmek” anlamına geldiğini gösterir.

Op. Dr. Nurcan Sonat; Bir hekim olarak en çok önemsediğim şey, hastanın kendini seçenekleri olmayan biri gibi hissetmemesidir.

Katarakt tedavisinde herkes için uygun bir yol vardır. Önemli olan, kişinin ihtiyacına, yaşam koşullarına ve beklentilerine göre doğru planlamanın yapılmasıdır. Görme kaybı kader değildir.

Katarakt ameliyatı da yalnızca belirli bir kesime ait bir ayrıcalık değildir.

Bugün tıbbın sunduğu imkânlar sayesinde, katarakt tedavisi daha fazla insan için ulaşılabilir hâle gelmiştir. Ertelemek yerine bilgi almak, çekinmek yerine sormak çoğu zaman ilk ve en doğru adımdır.

Net görmek, hayatın içinde kalabilmektir.

Ve bu, herkes için mümkün olmalıdır.

Kaynak:TANITIM BÜLTENİ

