Hava kiriliğine karşı maskeden önce portakal suyu!

PM2.5 partikülleri KOAH ve akciğer kanseri gibi solunum yolu hastalıklarıyla ilişkilendirilmektedir. C vitamini takviyesinin maksimum dozu ancak bir doktora danışıldıktan sonra alınmalıdır.

Araştırmalar, C vitamininin akciğerlerde PM2.5 hava kirliliği parçacıklarının neden olduğu iltihabı ve oksidatif stresi azaltabileceğini gösteriyor.

ARAŞTIRMA NE GÖSTERDİ?

Sydney Teknoloji Üniversitesi Biyolojik Bilimler Fakültesi ve Woolcock Tıp Araştırma Enstitüsü'nden Profesör Brian Oliver önderliğindeki araştırmacılar, C vitamininin PM2.5 kaynaklı akciğer iltihabını ve mitokondri kaybını hafifletip hafifletemeyeceğini inceledi.

Son derece küçük boyutları nedeniyle bu parçacıklar solunum sisteminin derinliklerine nüfuz eder ve şunlarla ilişkilidir:

astım,

kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH),

akciğer fibrozisi,

akciğer kanseri .

Environment International dergisinde yayınlanan çalışmada , köklü bir deneysel fare modeli kullanılarak, araştırmacılar C vitamini takviyesinin düşük konsantrasyonlardaki PM2.5'e maruz kalmanın zararlı etkilerini azalttığını bulmuşlardır.

BAŞLICA BULGULAR ŞUNLARDIR:

PM2.5 partiküllerinin neden olduğu oksidatif stres ve inflamasyonun azaltılması.

Hücrelerde enerji üreten yapılar olan mitokondrilerin korunması.

Orman yangınları gibi yoğun hava kirliliği dönemlerinde yüksek risk altında olan kişiler için olası fayda.

Dr. Brian Oliver, bulguların "yüz milyonlarca insanı etkileyen küresel bir sorun için maliyet etkin ve gerçekçi bir önleme stratejisine doğru yolu açtığını" söylüyor.

Ancak, takviyenin kontrolsüz kullanımının tavsiye edilmediğini , çünkü aşırı dozun olumsuz etkilere yol açabileceğini ve ek bir fayda sağlamadığını vurguluyor .

Ona göre, C vitamini mutlaka bir doktorla görüşülerek alınmalıdır.

Çalışma sonucu:

Çalışmanın sonuçları cesaret verici olsa da, C vitamininin hava kirliliğine karşı gerçekten güvenilir bir ek koruyucu önlem olup olmadığını belirlemek için daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç vardır.

PM2.5'in küresel sağlık için en büyük tehditlerden biri olmaya devam ettiği göz önüne alındığında, C vitamini gibi uygun fiyatlı bir çözüm, doğru kullanım ve tıbbi gözetim altında, özellikle savunmasız gruplar için değerli bir araç olabilir.