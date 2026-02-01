Harvard bilim insanları uzun ömür için en önemli bir alışkanlığı belirledi

Bilim insanları, farklı fiziksel aktivite türlerini birleştirmenin, egzersize harcanan toplam süreden bağımsız olarak, erken ölüm riskini önemli ölçüde azaltabileceğini gösteren araştırma sonuçları yayınladılar.

Çalışmaya 110.000'den fazla kişi katıldı ve katılımcılar otuz yıl boyunca düzenli olarak alışkanlıklarını bildirdiler; bu alışkanlıklar arasında yürüyüş ve bisiklet sürmeden yogaya, tırmanmaya, yüzmeye ve ağırlık kaldırmaya kadar çeşitli aktiviteler yer alıyordu.

Sonuçlar, farklı aktivitelere en çok katılanların, sadece tek tip egzersiz yapanlara kıyasla ölüm riskinin %19 daha düşük olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, farklı egzersizlerin vücudu tamamlayıcı şekillerde güçlendirmesi nedeniyle, antrenman çeşitliliğinin ek sağlık yararları için anahtar olabileceğine inanıyor.

Koşu ve yüzme gibi kardiyo aktiviteleri kalp ve akciğer sağlığını iyileştirirken, kuvvet antrenmanı kas kütlesini ve kemik yoğunluğunu korumaya yardımcı olur; esneklik ve denge ise düşme ve yaralanma riskini azaltır.

Sonuçlar cesaret verici olsa da, bilim insanları verilerin katılımcıların kendi beyanlarına dayanarak toplandığı ve bunun da bazı sapmalara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Bununla birlikte, araştırmanın mesajı açık: Çeşitli egzersizler içeren aktif bir yaşam, uzun vadeli sağlık yararları sağlıyor. En büyük etkiler, haftada yaklaşık üç saat yoğun veya altı saat orta düzeyde aktivite yapan kişilerde görüldü; bundan sonra egzersiz süresinin daha da artırılması önemli bir ek fayda sağlamadı.

Araştırma ayrıca, motivasyonu korumanın ve sevilen aktivitelere katılmanın önemini vurguluyor; çünkü uzun vadeli bir rutine bağlı kalmak, sağlığı korumada ve ömrü uzatmada önemli bir rol oynuyor. Uzmanlar, yürüyüş, hafif koşu ve ara sıra yapılan kuvvet antrenmanını birleştirmek gibi küçük değişikliklerin bile vücut üzerinde uzun vadeli olumlu etkileri olabileceğini hatırlatıyor.