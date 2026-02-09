Göz Lazerde Kişiye Özel Yaklaşım – ReLex Smile

Muayene sırasında hastaların bana en sık söylediği cümlelerden biri şudur:

“Hocam, çevremde lazer olan çok kişi var ama herkesin anlattığı farklı.”

Aslında bu cümle, göz lazer tedavilerinin bugün geldiği noktayı çok iyi özetler. Artık tek bir yöntemden, tek bir yaklaşımdan söz etmiyoruz. Her göz aynı değil, her beklenti de aynı değil. Bu yüzden “hangi lazer daha iyi?” sorusundan çok, “hangi yöntem kime uygun?” sorusu anlam kazanıyor.

Op. Dr. Akın Akyurt’ a göre ReLEx SMILE tam olarak bu noktada devreye giren bir yöntemdir.

Bu yöntemi önemli kılan şey, herkes için değil; doğru hasta için planlanmış olmasıdır.

ReLEx SMILE, özellikle miyop ve astigmat tedavisinde kullanılan, işlemin kornea dokusu içinde planlandığı bir lazer yöntemidir. Burada amaç, gözü dışarıdan yeniden şekillendirmekten çok, içeride hesaplanan bir değişikliği küçük bir girişle hayata geçirmektir. Bu yaklaşım, cerrahi planlamada farklı bir bakış açısı gerektirir.

Bazı hastalar için lazerden beklenti çok nettir:

Günlük hayata hızlı dönmek, gözle ilgili süreci daha az düşünmek, uzun vadede stabil bir görme elde etmek.

ReLEx SMILE, bu beklentilere uygun hasta grubunda tercih edildiğinde, planlı ve öngörülebilir bir yol sunabilir. Ancak burada altı kalın çizgilerle çizilmesi gereken bir gerçek vardır:

Bu yöntem bir “herkese uyan çözüm” değildir.

Bir hekim olarak en önemli görevim, hastaya bir yöntemi anlatmak değil; neden o yöntemin uygun olup olmadığını açıklamaktır. Kornea yapısı, numara aralığı, yaşam tarzı ve beklentiler birlikte değerlendirilmeden verilen her karar eksik kalır.

ReLEx SMILE’ı değerli kılan şey de budur.

Bir seçenek olması, bir alternatif sunması ve doğru hastada tercih edilebilmesidir.

Göz lazer tedavilerinde mesele “en yeni olan” değildir.

Mesele, kişinin gözüne ve hayatına en az soru işareti bırakan yolu seçebilmektir.

Ve bugün, ReLEx SMILE gibi yöntemler sayesinde şunu daha net söyleyebiliyoruz:

Gözler aynı olabilir, ama yollar her zaman aynı olmak zorunda değildir.