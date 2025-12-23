Gizli şeker nasıl anlaşılır, yaygın belirtileri nelerdir?

Gizli şeker (prediyabet), kan şekeri değerlerinin normalin üzerinde olmasına rağmen henüz diyabet tanısı koyduracak kadar yüksek olmadığı durumdur.

Çoğu zaman belirti vermeden ilerlediği için fark edilmesi zor olabilir. Ancak bazı işaretler ve testler gizli şekeri anlamaya yardımcı olur.

Soğuk havalarda kalbi koruyacak 10 altın öneri

GİZLİ ŞEKERİN YAYGIN BELİRTİLERİ

Sürekli yorgunluk ve halsizlik Sık acıkma ve tatlı isteği Yemek sonrası uyku hali Ağız kuruluğu ve sık susama Sık idrara çıkma Konsantrasyon güçlüğü Kilo vermekte zorlanma veya özellikle bel çevresinde kilo artışı Ciltte koyulaşma (özellikle boyun, koltuk altı)

GİZLİ ŞEKER NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Gizli şeker, ancak kan testleriyle kesin olarak anlaşılır:

Açlık kan şekeri: 100–125 mg/dL arası Tokluk (2. saat) kan şekeri: 140–199 mg/dL arası HbA1c (3 aylık ortalama): %5,7 – %6,4 arası Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT): Tanıda en net yöntemlerden biridir

İdeal D vitamini seviyesi nasıl olmalı? Uzmanı açıkladı

KİMLER RİSK ALTINDA?

Ailesinde diyabet öyküsü olanlar Fazla kilolu veya obez bireyler Hareketsiz yaşam sürenler 35 yaş üstü bireyler Gebelikte şeker öyküsü olan kadınlar Yüksek tansiyon ve kolesterolü olanlar

GİZLİ ŞEKER FARK EDİLİRSE NE YAPILMALI?

Sağlıklı ve dengeli beslenme (basit şekerden uzak durma) Düzenli fiziksel aktivite (haftada en az 150 dk yürüyüş) Kilo kontrolü Düzenli kan şekeri takibi Gerekirse doktor kontrolünde tedavi

GİZLİ ŞEKER TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Gizli şeker tedavisi de şeker hastalığı tedavisi gibi öncelikle yaşam tarzı değişikliği (sağlıklı beslenme ve hareketli bir yaşam) ve gerekli durumlarda ilaç tedavisini içerir.

Şekeri azaltarak, sağlıklı beslenerek, düzenli egzersiz yaparak, uyku düzeni oluşturarak, stresten uzak durarak gizli şekerin kontrol altına alınmasını sağlar ve tip 2 diyabete dönüşmesi engellenebilir.

Tüm bu yöntemler, uzman bir doktor kontrolünde yapılırsa daha sağlıklı sonuçlar elde edilir.