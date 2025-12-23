Gizli şeker nasıl anlaşılır, yaygın belirtileri nelerdir?

Yayınlanma:
Gizli şeker, yani prediyabet, çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebiliyor. Ancak bazı küçük ipuçları, kan şekeri dengesizliğinin habercisi olabiliyor.

Gizli şeker (prediyabet), kan şekeri değerlerinin normalin üzerinde olmasına rağmen henüz diyabet tanısı koyduracak kadar yüksek olmadığı durumdur.

Çoğu zaman belirti vermeden ilerlediği için fark edilmesi zor olabilir. Ancak bazı işaretler ve testler gizli şekeri anlamaya yardımcı olur.

GİZLİ ŞEKERİN YAYGIN BELİRTİLERİ

Sürekli yorgunluk ve halsizlik

Sık acıkma ve tatlı isteği

Yemek sonrası uyku hali

Ağız kuruluğu ve sık susama

Sık idrara çıkma

Konsantrasyon güçlüğü

Kilo vermekte zorlanma veya özellikle bel çevresinde kilo artışı

Ciltte koyulaşma (özellikle boyun, koltuk altı)

gizliseker.jpg

GİZLİ ŞEKER NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Gizli şeker, ancak kan testleriyle kesin olarak anlaşılır:

Açlık kan şekeri: 100–125 mg/dL arası

Tokluk (2. saat) kan şekeri: 140–199 mg/dL arası

HbA1c (3 aylık ortalama): %5,7 – %6,4 arası

Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT): Tanıda en net yöntemlerden biridir

KİMLER RİSK ALTINDA?

Ailesinde diyabet öyküsü olanlar

Fazla kilolu veya obez bireyler

Hareketsiz yaşam sürenler

35 yaş üstü bireyler

Gebelikte şeker öyküsü olan kadınlar

Yüksek tansiyon ve kolesterolü olanlar

GİZLİ ŞEKER FARK EDİLİRSE NE YAPILMALI?

Sağlıklı ve dengeli beslenme (basit şekerden uzak durma)

Düzenli fiziksel aktivite (haftada en az 150 dk yürüyüş)

Kilo kontrolü

Düzenli kan şekeri takibi

Gerekirse doktor kontrolünde tedavi

GİZLİ ŞEKER TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Gizli şeker tedavisi de şeker hastalığı tedavisi gibi öncelikle yaşam tarzı değişikliği (sağlıklı beslenme ve hareketli bir yaşam) ve gerekli durumlarda ilaç tedavisini içerir.

Şekeri azaltarak, sağlıklı beslenerek, düzenli egzersiz yaparak, uyku düzeni oluşturarak, stresten uzak durarak gizli şekerin kontrol altına alınmasını sağlar ve tip 2 diyabete dönüşmesi engellenebilir.

Tüm bu yöntemler, uzman bir doktor kontrolünde yapılırsa daha sağlıklı sonuçlar elde edilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

