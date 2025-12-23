Gizli şeker nasıl anlaşılır, yaygın belirtileri nelerdir?
Gizli şeker (prediyabet), kan şekeri değerlerinin normalin üzerinde olmasına rağmen henüz diyabet tanısı koyduracak kadar yüksek olmadığı durumdur.
Çoğu zaman belirti vermeden ilerlediği için fark edilmesi zor olabilir. Ancak bazı işaretler ve testler gizli şekeri anlamaya yardımcı olur.
GİZLİ ŞEKERİN YAYGIN BELİRTİLERİ
Sürekli yorgunluk ve halsizlik
Sık acıkma ve tatlı isteği
Yemek sonrası uyku hali
Ağız kuruluğu ve sık susama
Sık idrara çıkma
Konsantrasyon güçlüğü
Kilo vermekte zorlanma veya özellikle bel çevresinde kilo artışı
Ciltte koyulaşma (özellikle boyun, koltuk altı)
GİZLİ ŞEKER NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Gizli şeker, ancak kan testleriyle kesin olarak anlaşılır:
Açlık kan şekeri: 100–125 mg/dL arası
Tokluk (2. saat) kan şekeri: 140–199 mg/dL arası
HbA1c (3 aylık ortalama): %5,7 – %6,4 arası
Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT): Tanıda en net yöntemlerden biridir
KİMLER RİSK ALTINDA?
Ailesinde diyabet öyküsü olanlar
Fazla kilolu veya obez bireyler
Hareketsiz yaşam sürenler
35 yaş üstü bireyler
Gebelikte şeker öyküsü olan kadınlar
Yüksek tansiyon ve kolesterolü olanlar
GİZLİ ŞEKER FARK EDİLİRSE NE YAPILMALI?
Sağlıklı ve dengeli beslenme (basit şekerden uzak durma)
Düzenli fiziksel aktivite (haftada en az 150 dk yürüyüş)
Kilo kontrolü
Düzenli kan şekeri takibi
Gerekirse doktor kontrolünde tedavi
GİZLİ ŞEKER TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
Gizli şeker tedavisi de şeker hastalığı tedavisi gibi öncelikle yaşam tarzı değişikliği (sağlıklı beslenme ve hareketli bir yaşam) ve gerekli durumlarda ilaç tedavisini içerir.
Şekeri azaltarak, sağlıklı beslenerek, düzenli egzersiz yaparak, uyku düzeni oluşturarak, stresten uzak durarak gizli şekerin kontrol altına alınmasını sağlar ve tip 2 diyabete dönüşmesi engellenebilir.
Tüm bu yöntemler, uzman bir doktor kontrolünde yapılırsa daha sağlıklı sonuçlar elde edilir.