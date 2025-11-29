Bunu yapmayanın saçları dökülüyor ve erken yaşlanıyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hacıosman, D vitamininin sağlığa olan katkılarını açıkladı.

Hacıosman'ın Medicana Ataköy Hastanesi'nden yapılan açıklamada yer verilen görüşleri şöyle:

- Türkiyen güneşli bir ülke olmasına karşın UVB'nin cilde ulaşması için gereken şartlar genellikle sağlanamıyor. UVB'nin etkin olabilmesi için güneşi 10.00-16.00 arasında 10-20 dakika maruziyetle almak gerekiyor. Gölge, cam, bulut ve kış UVB'yi engelliyor.

- Bağışıklık, hormon dengesi, kas gücü, cilt yenilenmesi, beyin ve metabolizma üzerinde çok geniş bir etkisi vardır. D vitamininin birçok konuda katkısı olduğu aşikar olmakla eksikliği saç dökülmesi ve erken yaşlanma sebebi olabilmektedir.

- D vitamininin mililitre başına 20 nanogram altı olması halinde saç dökülmesi sık görülmektedir. Dökülme tedaviyle 2-3 ayda azalabilir.

- D Vitamini yetersizliği ciltte elastikiyet kaybına yol açıyor"

- D vitamin eksikliği kolajen sentezinde bozulma yaratması nedeniyle cilt elastikiyeti azalır böylelikle cilt parlak ve dolgun görünümünü yitirir ciltte kırışıklıklar artar. Yine D vitamini yetersizliği hücresel yaşlanmayı hızlandırır. Ayrıca D vitamininin antioksidan etkisi olduğundan yetersizliğinde serbest radikal birikimi artar bu da hücre tamirinin gecikmesine, ayrıca hücre hasarının artmasına neden olur.

- D vitamini eksikliği bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve cilt yenilenmesinin yavaşlamasına sebep olur. Bunlar ciltte kuruluk, ince kırışıklık, solgunluk, güneşe karşı hassasiyet gibi 'erken yaşlanma' belirtilerini artırabilir.

- Ancak saç dökülmesi ve erken yaşlanma sadece D vitamini eksikliğine bağlı değildir. Bu durum birçok faktör birlikte değerlendirilmelidir. Saç dökülmesi en sık ferritin düşüklüğünde görülmekle B12, çinko düşüklüğü, tiroit fonksiyonları özellikle TSH bozukluğu, stres, uykusuzluk, genetik yapı, hormonal bozuklukları, sigara, UV maruziyeti de bunlarda etkilidir.

- D vitamininin optimal seviyesinin 40-60 ng/mL civarında olmalıdır. Özellikle saç dökülmesi olan hastalarda genelde bu aralıkta saç daha güçlü çıkmaktadır. Tedaviye başlanınca saç dökülmesinde 6-12 hafta içinde belirgin azalma olur. Ciltte ise toparlanma süresi 8-12 haftayı bulmaktadır.

D VİTAMİNİ TEDAVİSİ

- D vitamini tedavisi kişiden kişiye değişir. Tedavi kan düzeyine, hastanın kilosuna, eşlik eden saç dökülmesi tipine, demir eksikliğine ve diğer hastalıklara göre belirlenir.

- D vitamin takviyesine en az 3 ay düzenli olarak devam edilmesi gerekir. Vitamin yağlı bir öğünle, yemekle alınması önemli. Omega-3 ile almanın emilimi artırılabilir.