Bunlar, göz ardı etmemeniz gereken C vitamini eksikliğinin erken belirtileridir
Askorbik asit olarak da bilinen C vitamini, vücudun normal işleyişi için temel besin maddelerinden biridir. Bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra, kolajen oluşumuna katılır ve doku yenilenmesini uyarır.

C vitamini eksikliğinin nadir görüldüğü düşünülse de, araştırmalar C vitamini eksikliğinin özellikle yaşlılar ve hastanede yatan hastalar olmak üzere çok sayıda insanı etkilediğini göstermektedir. İlk belirtileri fark etmek, daha ciddi sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir.

  • C vitamini eksikliğinin ilk belirtilerinden biri, yeterli dinlenmeye rağmen sürekli yorgunluk hissidir. C vitamini vücuda enerji sağlayan süreçlerde yer aldığından, eksikliği genel halsizliğe ve canlılığın azalmasına yol açabilir.
  • C vitamini, doğru kolajen oluşumunu sağladığı için kan damarlarının güçlenmesinde hayati öneme sahiptir. Yeterli miktarda C vitamini olmadığında, kılcal damarlar daha hassas hale gelir, bu nedenle en ufak darbe veya baskıdan sonra bile morluklar oluşur.

  • Şişmiş, hassas veya kanayan diş etleri genellikle C vitamini eksikliğine işaret eder. Bu besin maddesi olmadan diş etlerinin iyileşmesi daha zor olur ve düzenli hijyen bile rahatsızlığa veya hafif kanamaya neden olabilir.

  • C vitamini eksikliği ciltte de görülebilir. Kuru, pürüzlü cilt veya "hindi derisine" benzeyen küçük kabarcıklar, vücudun bu vitamine daha fazla ihtiyaç duyduğunun bir göstergesi olabilir.
  • Kolajen, yara iyileşmesi de dahil olmak üzere doku yenilenmesi için çok önemlidir. Kesiklerin veya çiziklerin daha yavaş kapandığını fark ederseniz, bunun nedeni yeterli C vitamini olmaması olabilir.

