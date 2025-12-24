Bunlar, göz ardı etmemeniz gereken C vitamini eksikliğinin erken belirtileridir

C vitamini eksikliğinin nadir görüldüğü düşünülse de, araştırmalar C vitamini eksikliğinin özellikle yaşlılar ve hastanede yatan hastalar olmak üzere çok sayıda insanı etkilediğini göstermektedir. İlk belirtileri fark etmek, daha ciddi sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir.

C vitamini eksikliğinin ilk belirtilerinden biri, yeterli dinlenmeye rağmen sürekli yorgunluk hissidir. C vitamini vücuda enerji sağlayan süreçlerde yer aldığından, eksikliği genel halsizliğe ve canlılığın azalmasına yol açabilir.

C vitamini, doğru kolajen oluşumunu sağladığı için kan damarlarının güçlenmesinde hayati öneme sahiptir. Yeterli miktarda C vitamini olmadığında, kılcal damarlar daha hassas hale gelir, bu nedenle en ufak darbe veya baskıdan sonra bile morluklar oluşur.



Şişmiş, hassas veya kanayan diş etleri genellikle C vitamini eksikliğine işaret eder. Bu besin maddesi olmadan diş etlerinin iyileşmesi daha zor olur ve düzenli hijyen bile rahatsızlığa veya hafif kanamaya neden olabilir.



C vitamini eksikliği ciltte de görülebilir. Kuru, pürüzlü cilt veya "hindi derisine" benzeyen küçük kabarcıklar, vücudun bu vitamine daha fazla ihtiyaç duyduğunun bir göstergesi olabilir.

Kolajen, yara iyileşmesi de dahil olmak üzere doku yenilenmesi için çok önemlidir. Kesiklerin veya çiziklerin daha yavaş kapandığını fark ederseniz, bunun nedeni yeterli C vitamini olmaması olabilir.