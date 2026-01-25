Bir kase brokoli mi dokuz saat kaynayan kemik suyu mu?

İyileştirici özellikleri arasında bağışıklık sisteminin güçlenmesi, kemik ve eklemlerin güçlenmesi, soğuk algınlığını tedavi etme ve önleme yeteneği ve bağırsak geçirgenliğini iyileştirme özellikleri yer almaktadır. Hatta bazıları tarafından Hayat İksiri olarak bile nitelendirilmiştir .

Kemik suyu, mükemmel bir kalsiyum ve kolajen kaynağı olarak tanıtılmaktadır. Gerçekte, kemikten suya geçen kalsiyum miktarı oldukça azdır. Kemik suyundaki besin seviyelerini inceleyen bir çalışmada , tek porsiyon brokolinin, 100 gram kemiği dokuz saat kaynatmaktan elde edilen kalsiyum miktarının yaklaşık beş katını sağladığı bulunmuştur.

Kolajen ise kemik iliğinden daha kolay çözünür ve et suyuna karışır. Kolajen, vücudun birçok bölgesinde hayati bir proteindir. Kolajen proteini sindirim sırasında parçalanır ve bileşen amino asitler daha sonra tüm insan vücudunda emilir ve kullanılır.

Vücudumuzda kolajenin korunması ve oluşumunda önemli rol oynayan çeşitli besin maddeleri vardır. Bunlardan iki temel besin maddesi C vitamini ve manganezdir. Kemik suyu gibi hayvansal ürünlerde çok az C vitamini veya manganez bulunur ancak bu besin maddelerinin harika kaynakları olan birçok bitkisel gıda vardır!

Kemik suyuyla ilgili en eski iddialardan biri, soğuk algınlığını iyileştirmeye yardımcı olduğudur. Yayınlanmış çalışmalarda , tavuk suyu çorbasının hafif bir iltihap önleyici etkisi olduğu ve soğuk algınlığından iyileşmeyi hızlandırabileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte, tavuk çorbasının neredeyse her zaman iltihap önleyici olduğu bilinen önemli miktarda sebze içerdiği de unutulmamalıdır. Saf sebze suyu ile saf tavuk suyunu karşılaştırarak tavuk çorbasının olası iltihap önleyici özelliği üzerine daha fazla çalışma yapılması gerekebilir.

Hayvansal kaynaklı gıdaların, araşidonik asit ve kortizol gibi iltihaplanmaya neden olan aracı maddelerin kaynağı olduğu bilinmektedir.

Kemik suyu birçok insan için rahatlatıcı bir yiyecek olabilir ancak kemik suyunun bağırsak geçirgenliği sorununu iyileştirdiğine dair iddiaları destekleyen hiçbir çalışma yoktur ve sağlık için bir terapi olarak da beklentileri karşılamamaktadır.

Kısaca "hangisi sağlıklı "sorusunun cevabı kişisel sağlık ihtiyacınıza göre değişir:

• Bağışıklık, antioksidan ve vitamin ihtiyacı varsa → Brokoli öne çıkar.

• Eklem ve cilt desteği gerekiyorsa → Kemik suyu daha uygundur.